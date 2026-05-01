În perioada pandemiei, Shemmeld, aflat la conducerea unei firme de ambulanțe private, a fost martor la decese frecvente în rândul pacienților, relatează publicația franceză Demotivateur.

„A fost dificil, foarte dificil, pentru că asta era rutina zilnică…”, a povestit el pentru BBC.

Observând starea de epuizare a soțului său, soția i-a sugerat să găsească o activitate care să îl ajute să se deconecteze.

Astfel, James a luat o decizie surprinzătoare: „M-am dus și am cumpărat un camion de înghețată, ceea ce a surprins-o puțin la început”, a declarat el.

Alegerea a fost influențată de o experiență mai veche, deoarece lucrase ca vânzător de înghețată în adolescență. Fostul său angajator i-a vândut o dubă Ford Transit, aceeași pe care James o decorase personal în trecut.

Astăzi, James deține patru camioane de înghețată care funcționează în regiune și participă la evenimente naționale.

„E magic… Nu trebuie să te gândești sau să te concentrezi pe nimic: doar urci în dubă, pornești muzica, te oprești, servești clienții, vorbești cu ei, râzi, glumești”, a mărturisit el.

Afacerea sa funcționează șapte zile pe săptămână, iar pentru a face față cererii, Shemmeld a angajat șoferi. Uneori, clienții care știu despre pregătirea sa medicală îi cer sfaturi chiar în timp ce le servește înghețata.

„Tot ce îmi mai lipsește acum este un girofar albastru pe duba de înghețată și aș putea face ambele joburi în același timp”, a glumit el.

Deși continuă să transporte cetățeni britanici bolnavi din străinătate, o activitate care face parte din contractele firmei sale de ambulanțe, James mărturisește că afacerea cu înghețată a devenit prioritară.

„Camionul de înghețată este acum activitatea mea principală. Fac muncă medicală doar când este nevoie, în special intervenții internaționale. Medicina rămâne o parte importantă a vieții mele, dar înghețata, acolo este inima mea”, a declarat el.

Shemmeld câștigă, în medie, 60.000 de lire sterline pe an (aproximativ 70.000 de euro) din vânzarea înghețatei, în timp ce afacerea cu ambulanțe private îi aduce anual 200.000 de lire sterline (aproximativ 234.000 de euro).

Deși profitabil, el subliniază că „nu este vorba despre bani” în această activitate, ci despre găsirea unui echilibru și a unei bucurii în viața de zi cu zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE