Cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în București

București a înregistrat cel mai mare număr de suspendări, cu 666 de companii afectate, în creștere cu 16,84% comparativ cu primul trimestru din 2025. Alte județe cu valori ridicate sunt Cluj (315 firme, +1,61%), Bihor (283, +15,51%), Iași (280, +23,89%), Timiș (217, +24,71%), Neamț (216, +2,37%) și Sibiu (213, +7,58%), relatează Agerpres.

La polul opus, cele mai puține suspendări au fost consemnate în județele Giurgiu (20, -59,18%), Tulcea (21, -51,16%), Ialomița (28, -9,68%), Teleorman (33, -8,33%), Brăila (35, -25,53%), Vrancea (42, -45,45%) și Covasna (43, +13,16%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au înregistrat în județele Caraș-Severin (+71,43%), Bistrița-Năsăud (+44,64%) și Mehedinți (+42,86%). Scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu (-59,18%), Tulcea (-51,16%) și Vrancea (-45,45%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 667, alte activități de servicii – 442 și activități profesionale, științifice și tehnice – 334.

În luna martie 2026, 1.571 de firme au anunțat suspendarea activității, majoritatea fiind din București (209), urmate de cele din județele Cluj (100), Iași (83), Bihor (81) și Timiș (73).

Peste 74.000 de firme au fost radiate din România în 2025

În anul 2025, peste 74.000 de firme au fost radiate la nivel național, relatează TVR Info. Numai în luna decembrie 2025, aproape 16.000 de firme și-au închis porțile, fie prin radiere, dizolvare sau suspendarea activității.

Astfel, pentru fiecare 100 de firme noi înființate, aproximativ 137 au ieșit din piață. Deși economia României a înregistrat o creștere de 0,7% în 2025, conform estimărilor oficiale, mediul de afaceri a fost puternic afectat de scumpiri, inflație și măsuri fiscale mai dure.

Numărul firmelor și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență a crescut cu aproape 4% față de 2024, ajungând la peste 7.500, potrivit TVR Info. Cele mai multe insolvențe au fost raportate în București, urmat de județele Bihor, Cluj, Timiș și Ilfov, regiuni considerate motoare economice ale țării.

Antreprenorii au cerut măsuri urgente pentru a susține competitivitatea și supraviețuirea mediului privat. Principalele solicitări includ debirocratizarea, predictibilitatea fiscală și un sprijin real din partea guvernului, conform TVR Info.

În 2024, în România, au fost radiate 83.012 firme, înregistrându-se o creștere de 16,52% față de anul precedent, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru oamenii de afaceri

În martie, premierul Ilie Bolojan a avertizat în cadrul Adunării Generale a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Americane, faptul că anul 2026 nu va fi unul ușor nici pentru mediul de afaceri şi nici pentru guvernanţi.

Ilie Bolojan a subliniat că 2026 este marcat de continuarea unui an de corecţie bugetară, de corectare a unor deficite mari care s-au înregistrat.

„Să nu ocolim realităţile noastre. Suntem într-un an care nu este foarte comod. E un an dificil, pe de o parte pentru că suntem în continuarea unui an de corecţii bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod, dar suntem şi într-un context internaţional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influenţată de ceea ce se întâmplă şi este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern. Nu va fi, deci, un an uşor nici pentru dumneavoastră (oamenii de afaceri – n.r.) şi nici pentru Guvern”, a transmis Ilie Bolojan în martie.

Rata șomajului înregistrat la nivel național a scăzut la 3,25%, în martie 2026

Rata şomajului la nivel naţional a scăzut la 3,25% în luna martie 2026, marcând o diminuare de 0,09 puncte procentuale faţă de februarie şi de 0,07 puncte procentuale comparativ cu martie 2025, a anunțat marţi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), relatează Agerpres.

Numărul total al şomerilor înregistraţi a ajuns la 259.969 de persoane, dintre care 59.419 beneficiau de indemnizaţie de şomaj, iar 200.550 nu primeau acest ajutor.

Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 2.884 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi s-a redus cu 4.689 de persoane faţă de luna precedentă, conform ANOFM.

Numărul şomerilor la finalul lunii martie se prezintă astfel: 190.592, provin din mediul rural, în timp ce 69.377 sunt din mediul urban, a mai transmis ANOFM. De asemenea, numărul şomerilor femei la 31 martie 2026 era de 125.466 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 134.503 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta de peste 55 ani (64.496), urmaţi de cei cu vârsta între 40 – 49 de ani (63.389), iar la polul opus se aflau persoanele între 25 – 29 de ani (15.388).

Takacs Csaba, mentorul lui Kelemen Hunor și unul dintre fondatorii UDMR, a murit strivit de tractor. Reacția președintelui UDMR
