A strâns o „mică avere” din vânzarea de țigări

O angajată a unei benzinării din Ripoll, în regiunea Girona (Catalonia, Spania), a fost reținută de poliția catalană, Mossos dEsquadra, duminică, 19 aprilie, după ce ar fi pus la punct un sistem de deturnare de fonduri pe parcursul a trei ani. Femeia, în vârstă de 61 de ani, este suspectată că a sustras în total 13.000 de euro, manipulând vânzările de tutun din cadrul unității unde lucra.

Potrivit informațiilor publicate de ElCaso.cat, aceasta ar fi profitat de poziția sa pentru a-și însuși direct veniturile provenite din vânzarea de țigări, acumulând în timp o sumă considerabilă fără a atrage suspiciuni din partea conducerii.

Angajata a folosit aceeași metodă de furt timp de 3 ani

Schema folosită era una aparent banală, dar bine calculată. Angajata își însușea banii doar în cazul tranzacțiilor efectuate în numerar pentru pachetele de țigări.

Pentru a menține aparența de normalitate și a evita eventuale alerte în sistem, femeia procesa corect plățile realizate cu cardul sau achizițiile combinate care includeau combustibil și alte produse din magazin.

Prin această metodă, ea reușea să mascheze diferențele zilnice de stoc, ceea ce făcea ca frauda să fie dificil de detectat pe termen scurt.

Cum a fost descoperită frauda

Neregulile au fost descoperite de o firmă de consultanță responsabilă cu gestionarea financiară a benzinăriei, în momentul închiderii bilanțului anual. Experții contabili au observat o diferență evidentă între stocurile de tutun existente și veniturile raportate, ceea ce a declanșat o anchetă. Ulterior, polițiștii au efectuat verificări tehnice și au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, care au confirmat suspiciunile. Înregistrările ar arăta clar cum angajata își însușea bani în numerar la finalul programului.

Femeia, care nu avea antecedente penale până în prezent, urmează să răspundă în fața instanței de judecată din Ripoll pentru faptele de care este acuzată.

Citește și povestea unei foste casiere Ikea din Freiburg, Germania, care este judecată pentru presupus furt în formă continuată, după ce ar fi orchestrat, timp de patru ani, o schemă prin care bunuri în valoare de aproximativ 130.000 de euro au fost sustrase din magazin. Iar un notar din Roma, capitala Italiei, în vârstă de 56 de ani, a fost trimis în judecată pentru deturnare de fonduri. Între 2022 și 2024, acesta a sustras 5 milioane de euro de la 41 de clienți.

