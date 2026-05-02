În același timp, Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis vineri, 1 mai, că țara sa trebuie să se angajeze într-o bătălie economică pentru a „dezamăgi și învinge” dușmanii săi.

Realitatea de pe front versus declarațiile lui Trump despre eliminarea marinei iraniene

„Nu mai au nimic, nici marină, nici aviație”, a afirmat Donald Trump în fața jurnaliștilor, însă rapoartele interne ale Pentagonului și ale agențiilor de informații descriu o situație mult mai riscantă pe teren.

Potrivit oficialilor din serviciile de spionaj, Iranul păstrează încă peste 60% din forțele navale și două treimi din aviația operațională, rămânând o amenințare majoră prin mii de rachete și drone de atac care au supraviețuit primelor două luni de conflict.

