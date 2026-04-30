Producții record: rapiță și grâu peste așteptări

Tată și fiu, Marius Eugen Chiric și Narcis-Marius administrează o fermă de aproximativ 800 de hectare, în comuna Dealul Morii, județul Bacău.

Aceștia au obținut anul trecut 5.500 kg/ha la rapiță fără irigații, pe o suprafață de 82 de hectare.

Pe lângă rapiță, ferma din Bacău a înregistrat și producții ridicate la grâu, cu peste 10 tone/ha în anumite zone. Fermierul spune că succesul nu a fost întâmplător, ci rezultatul unor mici îmbunătățiri tehnologice.

„Câmpul vorbește de la sine, eu nu trebuie să mai spun nimic altceva!”, a declarat acesta.

Printre schimbările făcute în fermă se numără aplicarea unui fungicid suplimentar și creșterea dozei de fertilizant organic pe bază de alge.

„I-am dat un pic mai multă atenție culturii”, a explicat fermierul din Bacău.

Extindere masivă: de la 82 la 250 de hectare de rapiță

Încurajat de rezultate, fermierul Marius Chiric a decis să tripleze suprafața cultivată cu rapiță, ajungând la 250 de hectare. În total, ferma familiei din Bacău administrează aproximativ 800 de hectare.

Structura culturilor include și grâu, floarea-soarelui și porumb, însă lipsa apei în profunzime rămâne o provocare majoră.

Fermierii se plângeau anul trecut de culturile de porumb și floarea-soarelui, care sunt distruse în proporție de 80-90% de secetă.

„E foarte frumos, dar îi trebuie apă. Mă aștept la peste 8.000 kg/ha”, a spus fermierul despre grâu.

Deși producțiile sunt ridicate, fermierul preferă o strategie prudentă de vânzare, fără contracte semnate înainte de recoltare.

„Nu am contractat dinainte producția, mai așteptăm”, a precizat acesta.

Tată și fiu: au terminat facultatea împreună

Un aspect aparte al fermei este colaborarea strânsă dintre generații.

Marius Eugen Chiric și fiul său, Narcis-Marius, de 25 de ani, lucrează împreună și au urmat chiar același parcurs academic în agricultură. Cei doi au terminat Facultatea de Agronomie la Iași.

„Ne-am hotărât să facem facultatea împreună. Bineînțeles că am terminat împreună. El a făcut și masterul. Eu nu am mai vrut să mă duc, la 50 de ani parcă… îmi dă cu virgulă”, a spus fermierul.

Cei doi au făcut facultatea împreună la Iași Foto: Facebook/ Marius Chiric

Modelul de afacere de familie este acum completat de o abordare modernă, ceea ce contribuie la rezultatele record din ultimii ani.

