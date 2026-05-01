Informația privind decesul a fost oferită de ISU Cluj, care a transmis că pompierii din Gherla au intervenit în localitatea Corneni, comuna Aluniş, „unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor care avea ataşat un utilaj agricol”, iar victima a fostă găsită moartă.

Este vorba despre Takacs Csaba, președinte executiv al UDMR timp de 20 de ani, începând cu 1999.

Născut pe 30 martie 1955, Takacs Csaba a fost unul dintre membrii fondatori ai UDMR. Între 1990 și 1994 a fost deputat în Parlamentul României, iar ulterior a devenit mâna dreaptă a fostului președinte UDMR, Marko Bela.

La începutul anilor ’90, Takacs Csaba a făcut parte din Comisia parlamentară de audiere a persoanelor de naționalitate română care din 22 decembrie 1989, adică de când a pornit Revoluția, au fost nevoite să-și părăsească locul de muncă și domiciliul din județele Harghita și Covasna.

În ultimii ani, Takacs Csaba a fost președinte al consiliului de administrație al Fundației Communitas a UDMR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că este vorba despre un accident și că Takacs Csaba a fost mentorul său.

„Nu m-am gândit niciodată că s-ar putea descrie așa ceva. Este imposibil ca inima comunității noastre să se oprească. El a fost marele martor al unor vremuri mărețe, un creator de istorie, eternul președinte executiv al UDMR, președintele Fundației Communitas și, mai presus de toate, inima comunității noastre, conștiința Federației noastre. A fost eternul nostru tovarăș de luptă”, a transmis Kelemen Hunor pe Faceook.

„Mulți, foarte mulți oameni știau cine era, dar au fost mult mai mulți cărora le-a ajutat viața în atâtea feluri fără să le știe numele. Personal, îi pot mulțumi mult lui Csaba Takács: a fost mentorul meu, cel mai mare luptător, de la care am putut învăța, cel mai loial priete”, a adăugat Kelemen Hunor.

Și UDMR a transmis un mesaj: „Ca fondator al RMDSZ, ca președinte executiv cu cea mai lungă vechime în funcție, apoi ca președinte al Communitas, și-a dedicat cei mai buni ani ai vieții sale pentru ca maghiarii din Transilvania să aibă o voce, o forță și un viitor. Inima aceasta a bătut de multe ori pentru noi. A bătut în locul nostru când noi eram obosiți. A crezut în noi atunci când noi nu mai credeam atât de mult în noi înșine. A servit chiar și atunci când alții s-ar fi dat la o parte. Csaba Takács a făcut parte dintre cei care știau că a construi o comunitate nu se face într-un singur moment grandios, ci prin mii de decizii mici și anevoioase. A construit o organizație, a legat oameni între ei, a aplanat disputele, a ținut speranța vie. De multe ori a lucrat în tăcere, dar ecoul muncii sale s-a auzit de departe. Era un om care nu-i chema pe oameni în fața sa, ci lângă el”.

