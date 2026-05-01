Moderatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” a arătat, pas cu pas, cum se prepară o astfel de mâncare simplă, dar extrem de gustoasă.

„Am făcut zilele trecute somon la cuptor și pentru că au mai rămas câteva bucăți, a doua zi am transformat somonul în sos pentru paste. Mă gândeam să împărtășesc cu voi rețeta și sper să aibă un succes la fel de mare ca la noi. Paste cu somon, praz și sos cremos”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Ingrediente:

• 250 g tagliatelle

• 250 g somon (al nostru a fost gătit la cuptor)

• un fir de praz (partea albă + puțin din verde, tăiat rondele)

• 200 ml smântână pentru gătit

• 50 ml vin alb

• o mână roșii cherry

• 90 g unt

• 125 g parmezan ras

• sare și piper după gust

Mod de preparare

„Fierbe pastele, Pune tagliatellele la fiert în apă cu sare conform instrucțiunilor. Într-o tigaie mare, topește untul și adaugă prazul tocat. Gătește la foc mediu 4–5 minute până devine moale. Adaugă somonul. Pune somonul în tigaie și gătește 2-3 minute. Deglasează cu vin. Toarnă vinul alb și lasă două minute să se evapore alcoolul.

Adaugă smântâna și roșiile cherry. Fierbe la foc mic 3–5 minute până se leagă sosul. Pune pastele scurse în tigaie. Dacă e nevoie, adaugă puțină apă de la paste pentru a subția sosul. Oprește focul, adaugă parmezanul, sare și piper, apoi se amestecă bine”, este modul de preparare recomandat de vedetă.

