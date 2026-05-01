Horoscop Berbec – 2 mai 2026:

Ziua vine cu o invitație fermă la prudență în atitudine față de problemele materiale. Rezolvarea lor este posibilă și fără să încerci să forțezi anumite situații.

Horoscop Taur – 2 mai 2026:

Contează mult să fii pregătit pentru a te confrunta cu unul sau mai mulți parteneri. Divergențele pot fi acute și așa vor rămâne, dacă nu vei interveni împăciuitor.

Horoscop Gemeni – 2 mai 2026:

Există un element puternic de armonie care intervine la nivel emoțional și se manifestă prin dorința sinceră de a nu strica ceea ce e frumos în viața ta.

Horoscop Rac – 2 mai 2026:

Astăzi lucrurile evoluează altfel și se apropie de ceea ce ți-ai dorit. Este o zi foarte potrivită pentru a o petrece cu cei dragi.

Horoscop Leu – 2 mai 2026:

Se conturează un context favorabil pentru a reveni la buna înțelegere în familie, în ciuda unor divergențe care au umbrit armonia în ultimele zile.

Horoscop Fecioară – 2 mai 2026:

Sunt posibile întâlniri revelatoare cu persoane din anturajul apropiat. Ai șansa de a descoperi care sunt sentimentele tale reale față de aceste persoane.

Horoscop Balanță – 2 mai 2026:

Una caldă, una rece, posibil chiar din aceeași sursă. Te încântă promisiunea unei recompense, dar nu și condițiile care ți se pun pentru a o obține.

Horoscop Scorpion – 2 mai 2026:

Ai vrea să te întorci la vremurile când totul era mai simplu și mai frumos, în special din cauza provocărilor de la muncă, pentru care nu te consideri pregătit.

Horoscop Săgetător – 2 mai 2026:

Lucrurile care se desfășoară la nivel subtil sunt mai favorabile decât ceea ce se vede cu ochiul liber. E nevoie de acțiune, dar și de un strop de înțelepciune.

Horoscop Capricorn – 2 mai 2026:

Se anunță o veste bună care vine să confirme o intuiție legată de asocierea cu unul dintre prieteni sau cu o rudă.

Horoscop Vărsător – 2 mai 2026:

Este o zi care promite un context favorabil pentru abordarea pozitivă a unor probleme de sănătate sau de anumite dezechilibre din interiorul tău.

Horoscop Pești – 2 mai 2026:

Chiar dacă nimic nu e simplu sau ușor de dus, măcar vei avea parte de un context care îți promite o accentuare a emoțiilor pozitive și a sentimentelor frumoase.

