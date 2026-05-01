Bambusul este o plantă perenă, veșnic verde, parte a familiei gramineelor (Poaceae), cunoscută pentru tulpini lemnoase, creșterea extrem de rapidă și rezistența sa excepțională. Fiind considerat „arborele de fier”, este utilizat versatil în construcții, mobilă, textile și alimentație, fiind o resursă ecologică regenerabilă, provenind în principal din regiunile tropicale și subtropicale.

Bideul este un obiect sanitar, similar cu un vas de toaletă sau o chiuvetă joasă, utilizat pentru igiena personală a zonelor intime după folosirea toaletei. Folosește un jet de apă pentru o curățare delicată și eficientă, fiind considerat o alternativă superioară hârtiei igienice.

O schimbare discretă are loc în toaletele din America de Nord și dincolo de aceasta. Consumatorii renunță la tubul de carton obișnuit, atrași de alternative care promit mai puține deșeuri, costuri pe termen lung mai mici sau o amprentă ecologică redusă.

Motivațiile variază. Unele gospodării vor să nu mai cheltuiască bani pe un produs de unică folosință pe care pur și simplu îl aruncă. Altele au citit despre defrișări și au decis că rutina lor de dimineață nu ar trebui să poarte această povară.

Piața a răspuns cu rafturi pline de opțiuni: role de bambus sau accesorii pentru bideuri care se instalează în câteva minute. Fiecare alternativă vine cu propriul set de afirmații despre sustenabilitate și economie.

Pe măsură ce interesul pentru alternative ecologice crește, piața răspunde cu soluții inovatoare: hârtia realizată din bambus, ambalată ecologic, și dispozitivele de tip bideu care pot fi instalate cu ușurință acasă.

„Cererea pentru astfel de produse este în continuă creștere, dar este important să evaluăm impactul complet al procesului de producție, nu doar materialul folosit”, avertizează specialiștii.

Studiile arată că nu doar materialul hârtiei igienice determină impactul asupra mediului, ci și sursa de energie utilizată în procesul de producție.

Cercetătoarea Naika Forfora, de la Colegiul de Resurse Naturale al Universității de Stat din Carolina de Nord, subliniază că fabricarea celulozei din bambus în China, de exemplu, se bazează adesea pe energie din cărbune, în timp ce țări precum Canada sau Brazilia utilizează surse mai ecologice, precum hidroelectricitatea sau deșeuri lemnoase.

Echipa de cercetare a descoperit că locația de fabricație și sursele de energie contează mult mai mult decât tipul de fibră utilizată. Instalațiile chineze care produc fibră de bambus se bazează în mare măsură pe cărbune pentru generarea de electricitate și abur. Fabricile canadiene care furnizează celuloză de rășinoase își iau energia din barajele hidroelectrice. Prelucrătorii brazilieni de eucalipt ard deșeurile lemnoase rămase din procesul de fabricare a celulozei, reducându-și dramatic nevoia de combustibil extern.

Lucrând alături de cercetătorul Ronalds Gonzalez, Naika Forfora a realizat o evaluare detaliată a ciclului de viață care a urmărit produsele din hârtie igienică de la sol până la rafturile magazinelor. Studiul, publicat în Cleaner Environmental Systems, a luat în considerare fiecare etapă: cultivarea și recoltarea materiei prime, prelucrarea fibrelor, funcționarea mașinilor de fabricat hârtie igienică și transportul produselor finite peste oceane.

„Tranziția către surse de energie regenerabilă poate reduce semnificativ impactul ecologic dintre diferite materiale”, explică ea.

Această constatare mută atenția de la tipul de fibră și către infrastructura de producție. Copacii folosiți pentru țesuturile convenționale sunt plantați și recoltați, nu tăiați din păduri seculare. Când fabricile dependente de cărbune intră în ecuație, calculul emisiilor se inversează – Ronalds Gonzalez

O altă descoperire importantă subliniază faptul că hârtia igienică ultramoale are un impact mai mare asupra mediului din cauza consumului suplimentar de energie necesar pentru uscare intensă.

Cercetarea a scos la iveală că ttehnologia utilizată pentru a face hârtia textilă să aibă un aspect moale. Rolele standard sunt fabricate cu tehnologia Light Dry Crepe , care utilizează cantități moderate de energie. Hârtia textilă premium se bazează pe tehnologia Creped Through Air Drying, un proces care suflă aer cald prin foaie.

În multe țări, tendința de a înlocui hârtia igienică cu apă devine tot mai populară. Bideurile și accesoriile speciale pentru igienă câștigă teren datorită beneficiilor lor ecologice.

Aceste sisteme moderne, care includ funcții precum încălzirea apei, reglarea presiunii sau uscarea cu aer, pot reduce consumul de hârtie igienică cu până la 75%, conform estimărilor experților.

Fibra reciclată reprezintă, în prezent, aproximativ 53% din totalul hârtiei textile vândute la nivel mondial. Bambusul și alte materiale alternative reprezintă un segment mai mic, dar în creștere, cu previziuni care sugerează o creștere anuală de aproximativ 5% până în 2031.

Pentru gospodăriile care își doresc cu adevărat o rutină de baie cu impact redus asupra mediului, dovezile indică reducerea consumului total de hârtie prin bideuri sau alegerea unor produse fabricate cu conținut reciclat.

Cercetătorii au insistat că bambusul în sine nu este în mod inerent problematic. Atunci când este fabricat cu energie curată, țesătura din bambus are performanțe comparabile cu opțiunile pe bază de lemn.

Cu toate acestea, piața globală a hârtiei igienice continuă să crească, iar analiștii estimează că valoarea sa va depăși 66 de miliarde de dolari în următorii ani, alimentată de dezvoltarea infrastructurii în Asia.

