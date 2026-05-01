Pe 2 aprilie, Consiliul General al Municipiului București a decis că, începând cu 1 mai, cei care au mașini hibride să nu mai poată parca gratuit pe locurile publice administrate de Primărie.

Până acum, atât mașinile electrice înmatriculate în București, cât și cele hibride puteau parca gratuit pe locurile de parcare ale Primăriei Capitalei. Decizia a fost luată acum 10 ani, pentru a stimula mobilitatea mai puțin poluantă. „Încălzirea globală, epuizarea resurselor minerale sau poluarea aglomerațiilor urbane sunt doar câteva din problemele pe care le constituie circulația automobilelor în București. Vehiculele ușoare – autoturismele și camionetele – sunt una dintre principalele surse de poluare a aerului și produc circa 15% din emisiile de dioxid de carbon ale Uniunii Europene”, explica Primăria Capitalei în mai 2016.

Acum, decizia luată de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, elimină complet această facilitate. Motivul este că numărul mașinilor electrice și hibride înregistrate în sistemul informatic pentru gratuitate a depășit numărul total de locuri de parcare cu plată gestionate de Compania Parking, susține PMB.

Mai exact, Primăria a explicat că în București sunt 45.000 de locuri de parcare cu plată și 90.000 de mașini hibride și electrice care beneficiază de gratuitate. Acum 10 ani, în București erau înmatriculate 1.600 de mașini hibride și electrice.

În privința autovehiculelor electrice înmatriculate în București, gratuitatea va expira pe 31 decembrie 2027. „Acordarea facilității este condiționată de înregistrarea prealabilă a autovehiculului în baza de date administrată de operatorul delegat pentru gestionarea parcărilor publice de utilitate generală ale municipiului. Înregistrarea se realizează la cerere, pe toată durata de aplicare a prezentei hotărâri. Operatorul delegat are obligația de a soluționa cererea în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete”, a explicat PMB.

Hotărârea CGMB din 2 aprilie poate fi citită în documentul de mai jos:

Și jurnaliștii trebuie să plătească parcarea din 1 mai 2026

Jurnaliștii au pierdut și ei beneficiile acordate de Primăria Capitalei acum 10 ani, inclusiv gratuitatea la instituțiile de cultură subordonate CGMB. În cazul lor, decizia gratuității a fost luată după ce Gabriela Firea a devenit primar general. Documentul, datat 31 octombrie 2016, poate fi citit mai jos.

Acum, PMB și-a argumentat hotărârea astfel: „Nu mai poate fi justificată menținerea gratuității nelimitate fără a afecta accesul publicului larg la infrastructura orașului. Menținerea gratuității descurajează eliberarea locurilor de parcare, scăzând rata de rotație a vehiculelor în zonele aglomerate”.

Ciprian Ciucu, care este și prim-vicepreședinte al PNL, a susținut că 6.000 de ziariști aveau gratuitate și vor plăti de-acum încolo parcarea, dar nu a putut justifica această cifră.

Gratuitatea pentru jurnaliști, acordată în 2016, a fost menținută și prelungită de fostul primar Nicușor Dan, care a devenit între timp președintele României.

Ciprian Ciucu a devenit noul primar al Capitalei în urma alegerilor locale din 7 decembrie 2025. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu (AUR), în timp ce Daniel Băluță (PSD) s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.

