„Trebuie să vii aici și să îți dorești să câștigi. Dacă nu îți dorești să câștigi… du-te în altă parte. Pleacă de aici că n-ai ce să cauți. Că dacă vii doar să te plimbi, știi…. sunt sătul de influenceri dăștia care vin să se vadă și ei la televizor o dată și gata.

S-a dus era. (…) Gândiți-vă că suntem de toate genurile pe planeta asta. Nu toți sunt sinceri. Nu toți vin aici pentru a câștigă acest trofeu”, a declarat Cătălin Scărlătescu într-un interviu pentru ciao.ro.

Ce i-a interzis Doina Teodoru să facă

De când a mai slăbit, Cătălin Scărlătescu are interzis la anumite alimente. Doina Teodoru, iubita bucătarului îi gătește mai mult salate.

„Nu mai. S-a terminat cu greutatea. Greutatea asta e perfectă. Zic eu. Mai dau jos câteva kilograme, că mă ceartă madam acasă. Zice `ai grijă cu mâncatul`. Dar ce să faci dacă sunt gurmand și eu de meserie. Scărlătescu Cătălin Gurmand, ăsta e un nume din familie, așa că nu avem ce să facem. (…) Doamna nu gătește cu foarte multe oale, îi plac mai mult verziturile astea, salate multe”, a povestit Cătălin Scărlătescu.

A fost dat afara dintr-un restaurant

Cătălin Scărlătescu este în prezent unul dintre cei mai renumiți chefi din România, cunoscut pentru aparițiile sale la diverse emisiuni culinare și pentru preparatele sale deosebite. Cu toate acestea, puțini știu care a fost parcursul său în gastronomie până să atingă acest nivel de succes.

Într-un interviu recent pentru paginademedia.ro, juratul de la MasterChef a povestit despre momentele dificile din cariera sa, care l-au ajutat să se formeze și să se perfecționeze în domeniul culinar. Unul dintre aceste momente a avut loc chiar la începutul carierei sale, când a fost dat afară dintr-un restaurant. Chef-ul a dezvăluit că a fost dat afară după ce a greșit rețeta unui sos bechamel, încercând să se facă remarcat.

„Îmi aduc aminte, eram în Germania şi spălam vase şi făceam salate, că, na, la început asta am făcut toţi şi eu eram cel mai muncitor din restaurant. La un moment dat, au lipsit doi bucătari, nu ştiu ce naiba lipsea din bucătărie şi a venit şeful şi a zis vreau şi eu să-mi faceţi un sos bechamel. Zic «eu, eu»! Şi am făcut o prostie, am făcut eu un c***t. Mi-am luat o scatoalcă şi două picioare-n fund… m-a dat afară din restaurant.

