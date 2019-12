De Livia Lixandru,

„Crăciun de Poveste tuturor! ❤#eusuntfeli #felidinpoveste #noralunamea #teiubescdintotdeauna #family”, a scris Feli pe contul de Instagram.

Recent, Feli Donose a postat o imagine cu fetița ei, alături de care a scris un mesaj, în care își exprimă fericirea de a fi mamă. Vedeta este topită după Nora Luna.

„Când îmi privesc Luna…mă topesc! Vreau s-o văd, nu doar seara. Vreau s-o văd dimineața. Aș vrea s-o văd și la prânz. S-o țin în brațe. Nu doar pentru o întreagă lună: pentru o întreagă viață, sub lună. Nu vorbesc doar despre luna de pe cer. Nu vorbesc doar despre Decembrie, nu vorbesc doar despre orice altă lună din calendar! Vreau ca Nora Luna mea dragă să strălucească o întreagă viață. Lună de lună. Cu sănătate în gând și în mânuțe”, scria Feli despre fetița ei.

