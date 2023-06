Spre marea bucurie a lui Sorin Bontea, care a dansat pe mese, Nina Hariton a câștigat „Chefi la cuțite” 2023, sezonul 11. La finală, ea a fost ajutată cu preparatele de foștii ei colegi de echipă. Lor le e recunoscătoare. „Seara de ieri a fost despre ei!

Nina Hariton: „Nu a fost o strategie, a fost pur și simplu o voce interioară”

Oamenii din echipa mea și oamenii în care am crezut! Nu a fost o strategie, a fost pur și simplu o voce interioară să-i am alături de mine! George Popescu, împreună am lucrat de parcă lucrasem de o viață ❤️ Îți mulțumesc că ai dat totul chiar și când totul părea imposibil. Luna Morgaciova, eu am avut nevoie de elegantă și rafinamentul tău în farfuria mea ❤️ Îți mulțumesc pentru culoarea adusă în fiecare preparat.

Chef Constantin Onut, eu am crezut în dragostea ta pentru gătit, îți mulțumesc că ai fost solidar cu echipa și m-ai ajutat în fiecare detaliu. Matthew Esamer, mulțumesc pentru atenția și implicare atunci când atenția mea era în altă parte iar împreună cu Dany Dragomir ați reușit să gestionați momentele pe câte noi ne le vedeam”, a scris ea pe Facebook.

Și a continuat: „MULȚUMESC enorm Chef Sorin Bontea, fără pasiunea și talentul dumneavoastră noi nu am fi reușit niciodată! Mulțumesc pentru încredere! Mulțumesc @chefilacutite și @antena1_oficial pentru oportunitatea de a transmite dragostea și pasiunea mea pentru gătit și pentru oameni! Aventură abia începe….❤️❤️❤️”.

Cine e Nina Hariton, câștigătoarea „Chefi la cuțite”, sezon 11

Nina Hariton are 31 de ani, este din Republica Moldova și locuiește la Paris de 8 ani. În preselecțiile „Chefi la cuțite”, ea a uimit cu preparatul ei, chefii au crezut că e creat de un bucătar cu experiență. În realitate, ea lucrează ca agent imobiliar.

Nina Hariton a urmat cursurile Facultății de Teatru din Galați, dar nu absolvit, deoarece a ales să plece în Franța, pentru a se muta cu soțul ei. Deși a lucrat 5 ani în restaurante renumite din Franța, Nina Hariton a fost nevoită să renunțe la bucătărie, din cauza programului încărcat și pentru a avea mai mult timp pentru copilul ei de 8 ani.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții” , a spus la Antena 1 câștigătoarea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 11.

În preselecții, toți cei trei chefi i-au oferit cuțitul de aur, însă ea a ales să facă parte din echipa lui Sorin Bontea. „Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a promis Nina Hariton la momentul respectiv.

