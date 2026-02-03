La 11 ani de la căsătoria cu Marian Ionescu și 19 ani de când se cunosc, Octavia Geamănu a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare. În postarea sa, vedeta a rememorat momentul în care și-a anunțat mariajul, reacțiile primite atunci și felul în care privește, în prezent, deciziile luate.

Relația ei cu Marian Ionescu

Ea vorbit despre durata relației sale cu Marian Ionescu, despre scepticismul manifestat de unele persoane din jurul său la momentul căsătoriei, dar și despre semnificația asumării și a curajului de a trăi conform propriilor alegeri.

„11 ani de căsnicie. 19 de când ne știm. E ceva. Îmi amintesc perfect privirile și șușotelile celor care îmi voiau binele ( binele văzut de ei, nu neaparat cu rele intenții) când am anunțat că ne-am căsătorit, pe 31 ianuarie 2015. Șoc și groază! Pentru ei 😃. Îngrijorați. Sceptici. Unii chiar condescendenți. Pentru că eram senină. Pentru că iubeam fără calcule. Pentru că nu trăiam în frică. În ochii lor, asta se traducea prin naivitate. Adevărul?”.

Potrivit declarațiilor sale, atitudinea senină și modul în care a ales să iubească au fost interpretate de unii ca fiind semne de naivitate. Octavia Geamănu respinge însă această etichetare și explică propria perspectivă asupra riscului și asumării într-o relație.

O femeie care iubește curat nu e naivă. E curajoasă. E valabil și pentru bărbați. Naiv e să trăiești după fricile altora. Naiv e să alegi siguranța care îți amorțește dorința de a simți, în locul fericirii. Naiv e să nu riști nimic și să numești asta „maturitate”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Putea să nu meargă. Și? Ne ridicam, ne scuturam și mergeam mai departe, fiecare pe drumul lui. Asta e viața, nu o garanție. Ce bine-mi pare că viața mea nu s-a construit pe părerile celor din jur, ci pe alegeri asumate. Iar dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege la fel. În tot și-n toate.

Cu aceeași inimă deschisă. Cu aceleași gânduri bune care au speriat oameni sceptici. Cu aceeași “naivitate”. Pentru că liniștea mea de azi e răspunsul pe care timpul l-a dat în locul meu. Nimic nu ne e dat pentru totdeauna. Dar cât ești în viață și poți să te miști prin ea, trebuie să ai curaj să trăiești! Fiți buni cu voi și la fel va fi și viața cu voi. Forever love!❤️”

Culisele căsniciei cu Marian Ionescu

În urmă cu câțiva ani s-a aflat că Octavia Geamănu și Marian Ionescu au dormitoare separate. „Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal.

La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a mai zis Octavia Geamănu pentru OK! Magazine.

Ulterior, pentru playtech.ro, soții nu s-au ferit să recunoască că dorm separat. „Păi omul a fost de acord. Dacă noi suntem identici, noi doi gândim la fel, simțim la fel, că tot au scos ei de curând un single cu Lidia”, a declarat soția lui Marian Ionescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE