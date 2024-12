Vineri seara, Aura Șova a scris istorie pe scena „Vocea României”. Tânăra de 26 de ani, din echipa lui Tudor Chirilă, a fost desemnată câștigătoarea sezonului 12, plecând acasă cu trofeul mult râvnit și premiul impresionant de 100.000 de euro.

Imediat după finalul show-ului, pe contul său oficial de Facebook, Tudor Chirilă a postat o poză cu el și Aura Șova, marea câștigătoare, și a transmis: „Mulțumim tuturor celor care au votat-o pe Aura Șova. Îmi pare bine că am mai reușit să fac un concurent fericit și niște momente, sper emoționante. Felicitări Narcisa, Raluca și Robert, voci excepționale. Vocea României”.

Fanii au reacționat imediat cu peste 16.000 de aprecieri la poză, iar în secțiunea de comentarii părerile s-au împărțit. Unii au lăudat prestația Aurei Șova în finală, în timp ce alții au criticat-o și au considerat că altcineva merita marele trofeu.

„Nu a câștigat popularitatea lui Tudor, ci talentul lui și al Aurei”

În schimb, un comentariu pentru Tudor Chirilă s-a remarcat. Un fan a lăudat munca lui alături de Aura Șova. „Din păcate e plin de comentarii răutăcioase care ascund multă frustrare. Într-adevăr nivelul concurenților a fost mult mai bun și apropiat anul acesta. A intervenit în mod decisiv aportul antrenorului. Tudor, așa cum ne-a obișnuit, a avut alegeri inspirate, fler.

Nu a câștigat popularitatea lui Tudor, ci talentul lui și al Aurei, completat în mod esențial de marele ei bun simt. La concursuri de acest gen premiezi nu doar prestația muzicală, ci și omul. Ori un om care nu știe să piardă pentru simplul motiv că a fost absolut sigur că va câștigă, e… puțin ce nu trebuie.

A fi atât de sigur sună a infatuare. Prea multă infatuare. Felicitări Aura, să te bucuri de această victorie, felicitări Tudor și Tudor, să te ajute Dumnezeu să poți duce greutatea de a fi un model pentru mulți români, într-un timp în care modelele au pierit!”.

Ce va face Aura Șova cu premiul de la Vocea României 2024

Aura Șova a impresionat publicul cu prestația ei de excepție din marea finală. Cu o voce puternică și o interpretare plină de emoție, tânăra a reușit să-și lase amprenta asupra telespectatorilor, care au votat-o în număr foarte mare. Deși competiția a fost acerbă, iar ceilalți finaliști au dat tot ce au avut mai bun, Aura a strălucit și s-a dovedit a fi alegerea publicului.

De profesie arhitect, Aura Șova a mărturisit că pasiunea pentru muzică a început încă din copilărie. Deși nu a urmat cursuri de specialitate, a cântat de la o vârstă fragedă, inspirată de mama sa, de la care a moștenit vocea impresionantă. Câștigătoarea Vocea României a dezvăluit că, deși premiul de 100.000 de euro reprezintă o realizare personală uriașă, intenționează să folosească banii pentru a duce la îndeplinire un vis mai vechi, dedicat bunicii sale. Tânăra dorește să construiască un azil de bătrâni.

„A fost cea mai strânsă competiție pe care am văzut-o vreodată. A fost incredibil! Vreau să vă mulțumesc tututor! V-am simțit iubirea și am simțit foarte multă liniște. (…) Trofeul este pentru bunica mea, care va face în curând 100 de ani. (…) E un pic de presiune să fii la Tudor Chirilă în echipă, pentru că… el câștigă. (…) Mă înțeleg foarte bine cu toți concurenții. (…) Am zis de la început, visul meu de când eram mică, de aia m-am făcut și arhitect, este să fac ceva pentru bătrânii vulnerabili.

O am și pe bunica, pe care o iubesc din tot sufletul, ea m-a inspirat. O să pun bazele unui azil pentru bătrâni, proiect pe care l-am făcut și la lucrarea mea de diplomă, iar acum studiez la lucrarea mea de doctorat. Nu știu cum, dar asta e direcția. Mie nu-mi lipsește nimic, eu am un acoperiș deasupra capului și am ce să mănânc”, a declarat Aura Șova după finala Vocea României 2024, sezonul 12.

