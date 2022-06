Mesajul transmis de Brigitte Pastramă după ce s-a aflat că divorțează de soțul ei. „Înconjurați-vă de oameni care vă trag în sus”

Acum, Brigitte a postat un nou mesaj cu subînțeles, pe contul de socializare, în care le-a dat un sfat celor care o urmăresc.

„Înconjurați-vă de oameni care vă trag în sus, pentru că lumea în jur este plină de cei care vor să te tragă în jos”, a postat Brigitte Pastramă pe rețelele de socializare.

Întrebată care este motivul care a dus la despărțirea de Florin Pastramă, Brigitte nu a avut nicio reținere și a spus adevărul.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. de când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut.(…)

Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea.(…) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru un post TV.

