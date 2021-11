Chiar dacă nu au câștigat marele premiu de la „Asia Express – Drumul Împăraților”, Emi și Cuza s-au bucurat de experiența pe care au avut-o în emisiune. Cei doi au luptat până în ultimul moment să câștige concursul, însă Mihai Petre și Elwira le-au luat-o înainte.

Băieții de la „Noaptea Târziu” nu sunt supărați din cauza pierderii, ci sunt recunoscători pentru prietenia și mai sudată pe care au format-o în concurs.

„Am plecat cei mai buni prieteni și ne-am întors frați! Îți mulțumesc pentru toată experiența și pentru toate momentele! S-a terminat povestea asta, vor mai fi altele!”, a scris Emi pe Instagram.

De asemenea, Cuza a postat și el un mesaj pe rețelele de socializare. Cei doi au luptat până în ultima clipă la „Asia Express – Drumul Împăraților”, însă norocul nu a fost de partea lor de această dată.

„Am câștigat mai mult când nu am câștigat… am câștigat un frate, am câștigat o viață frumoasă și v-am câștigat pe voi! Povestea s-a terminat. Am reușit să o trăim pe toată. Asia Express pentru noi a fost mai mult decât un concurs, mai mult decât un show TV… a fost o lecție în viață, un profesor bun care ne-a învățat că nimic nu ține veșnic, nimic nu e capital… dar poate cel mai important: parcursul și experiența contează mai mult decât rezultatul”, a scris Cuza pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Mihai Petre și Elwira au câștigat „Asia Express”

După zeci de probe în Turcia, în Georgia, în Iordania și în Israel, competiția „Asia Express”, sezonul 4 a ajuns la final. Cei care au ieșit învingători sunt Mihai Petre și soția sa Elwira. Ei au primit marele premiu al ediției în valoare de 30.000 de euro. După o luptă împotriva lui Emi și a lui Cuza, cei doi soți au ajuns primii la Irina Fodor. Când au aflat că ei sunt câștigătorii, au izbucnit în lacrimi.

Citeşte şi:

Mihai Petre și Elwira au câștigat „Asia Express” 2021, sezonul 4. Primele declarații: „Nu îmi venea să cred”

Motivul pentru care Mihaela Tatu e singură. Fosta prezentatoare are 58 de ani: „Nu m-am preocupat, pentru că am treabă”

Romanița Iovan, despre cel mai negru capitol din viața ei: „Primeam scrisori cu amenințări din pușcării”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Apariție rară! Cum arată soția lui Victor Pițurcă + s-a fotografiat alături de Cristina Ich

Playtech.ro Ce se întâmplă cu fix 72 de ore înainte să mori. Primul semn care apare, oamenii de știință au făcut descoperirea

Observatornews.ro O tânără în vârstă de doar 17 ani din Italia a murit după ce s-a înfometat pentru a deveni fotomodel: a intrat în comă după ce ajunsese să aibă 26 de kilograme

HOROSCOP Horoscop 29 noiembrie 2021. Gemenii ar fi bine să se protejeze de propriile gânduri negative, care pot împinge departe

Știrileprotv.ro A doua țară care închide complet granițele pentru străini. Accesul le va fi interzis total

Telekomsport ALERTĂ | Ce simptome bizare are Omicron, noua tulpină de coronavirus. Specialiştii sunt uimiţi. Primele informaţii oficiale

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie