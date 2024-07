De 11 ani, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Împreună au devenit și părinții unei fetițe, fotomodelul a adus-o pe lume pe Katia în mai 2020. Cei doi au bifat multe reușite pe plan personal, dar și pe plan profesional, împreună au realizat multe campanii publicitare, reclame, dar și vacanțe în destinații exotice.

Acum, spre surprinderea fanilor, Gina Chirilă a șters de pe Instagram aproape toate pozele cu Bogdan Vlădău. Ulterior, ea a transmis și un mesaj care le-a dat de gândit celor care o urmăresc în mediul online. „Poate că în alt univers l-aș fi lovit în față pentru lipsa de respect”, a scris ea pe TikTok, fără să facă referire la ce se referă.

Fanii au văzut clipul ei și imediat au reacționat: „Eu nu înțeleg de ce toate femeile frumoase sunt înșelate 😳”, „nu uita: Ești superbă❤și Dumnezeu îți va da pe cineva mult mai bun🥰”, „Nu îmi vine să cred😭😭😭 ești superbă meriți tot ce e mai bun❤️”, „S-au despărțit?”.

Până acum, nici Gina Chirilă și nici Bogdan Vlădău nu au făcut declarații despre zvonurile care circulă referitor la o posibilă despărțire. În continuare, el are pe Facebook toate pozele cu fotomodelul.

Gina Chirilă a fost înșelată de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a recunoscut că a fost înșelată, însă a reușit să treacă peste. În urmă cu ceva ani, când se aflau la începutul relației, Bogdan Vlădău a fost surprins cu o domnișoară misterioasă în timp ce iubita lui era plecată din țară. La podcastul „Acasă la Măruță”, Gina a mărturisit că a avut nevoie de timp pentru a avea din nou încredere în artist. „Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat.

Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă așa cum fac eu, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”, a povestit Gina Chirilă, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Despre acest subiect delicat a vorbit și Bogdan Vlădău, care spune că a fost ceva trecător. Artistul susține că după acest episod, relația lor s-a consolidat. „N-a fost chiar așa de frumos, că eram mai mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tulbure cu mine, așa. Nu eram OK. Și atunci când nu ești OK, cauți liniștea și fericirea în exteriorul tău. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine”, a declarat Bogdan Vlădău.

