Mesajul transmis de Iulia Vântur lasă loc de interpretări. Ce se întâmplă în viața vedetei. „Când nu mai faci eforturi, o relație se termină”

„Ați observat vreodată că, uneori, atunci când nu mai faci eforturi, o relație sau o prietenie se termină? Aceasta se datorează faptului că nu a fost niciodată din ambele părți, ci doar din partea ta”, scria în fotografia postată de vedetă.

Iulia Vântur a mărturisit că a avut parte de astfel de prietenii care s-au încheiat atunci când nu au mai fost făcute eforturi, însă acum este înconjurată doar de oameni care merită și cărora le pasă cu adevărat de ea.

„Am avut puține prietenii de acest fel. Acum am rămas doar cu oameni cărora le pasă cu adevărat, care își lasă orgoliul deoparte în prietenie. Când găsești un prieten adevărat, păstrează-l cu dragoste, grijă și onestitate!”, a transmis Iulia.

Iulia Vântur are succes pe plan muzical în India

Iulia Vântur a bifat un nou succes în India, la începutul anului. Fosta prezentatoare, devenită cântăreață la Bollywood, a lansat noul său hit, „Raat Baki” al cărui videoclip a depășit deja 7,5 milioane de vizualizări pe YouTube în doar cinci zile, scrie tvmania.ro. Românca s-a transformat în video într-o războinică, ea fiind antrenată anterior de un celebru cascador de la Hollywood.

Cum i se spune Iuliei Vântur în India

Înainte cu câteva zile de Anul Nou, Dan Negru a plecat împreună cu familia lui în India, acolo unde a vrut să scape de Revelion, fiindcă indienii nu petrec în noaptea dintre ani. Când se afla într-un tur la Taj Mahal, ghidul a auzit că prezentatorul este din România și l-a întrebat dacă a auzit de Lula. Dan Negru nu a știut despre cine este vorba, apoi când ghidul a spus despre Salman Khan și-a dat seama despre cine e vorba, de fapt.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Khan și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, mărturisește Dan Negru pentru unica.ro.

