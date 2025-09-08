Actriță, model și prezentatoare, vedeta de la PRO TV, care joacă și în serialul „Betoane”, difuzat pe VOYO, a reușit să se facă remarcată datorită talentului pe care îl are. Iar numele ei este rostit în toate colțurile țării de către publicul larg.

Monica Bîrlădeanu ar fi lucrat în domeniul juridic

Într-un interviu pe care ni l-a acordat, Monica Bîrlădeanu a dezvăluit ce meserie crede că ar fi avut dacă nu ar fi ajuns să facă parte din lumea showbizului.

„E foarte posibil să fi lucrat în domeniul juridic, prima mea formare profesională. Mi s-ar fi potrivit? La felul în care îmi funcționează creierul în fața unei cauze pentru care lupt (construiesc argumentații serioase), e posibil să mă fi descurcat binișor”, a spus Monica Bîrlădeanu în exclusivitate pentru Libertatea.

Declarația ei vine la scurt timp după ce tot în Libertatea dezvăluia că a decis să devină psiholog, iar în acest an a obținut și diploma de licență.

Am vrut să aflăm de la frumoasa vedetă și cum se caracterizează ea și cum este Monica Bîrlădeanu, omul din spatele persoanei publice la care publicul are acces.

„Sunt o femeie care crede în iubire, adevăr, discreție și care lucrează ca să-și cultive virtuți pe care nu le are (cum ar fi răbdarea). Sunt o femeie care încearcă să trăiască o viață cu sens”, a mai afirmat vedeta în exclusivitate pentru Libertatea.

Nu s-ar vedea concurentă într-un show de supraviețuire

Întrebată dacă s-ar vedea concurentă într-un show de supraviețuire de la PRO TV, Monica Bîrlădeanu ne-a spus că nu ar face acest pas: „Îmi place mult Survivor, însă nu simt că mi s-ar potrivi mie. Cel puțin nu în punctul acesta al vieții!”.

