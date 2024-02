Filmul de comedie „Klaus și Barroso”, intrat în cinematografe, a avut deja încasări de peste un milion de lei în primul weekend de la lansare. Klaus, interpretat de Adrian Nicolae, este un barman combinator, nevoit să plătească o datorie urgentă, iar fratele său, Barroso, jucat de Cosmin Nedelcu – Micutzu, este un bodyguard iute la mânie, care se vede nevoit să-l ajute să organizeze o petrecere a burlacilor fără știrea patronilor clubului în care lucrează.

Trebuie să le facă pe plac invitaților, o adunătură colorată de corporatiști, jucați de Alexandru Ion, Cezar Antal, Rolando Matsangos, Vlad Drăgulin, Vlad Brumaru, Carol Ionescu, Codrin Boldea, să gestioneze un moment artistic susținut de o dansatoare, interpretată de actrița Mădălina Craiu, discuțiile cu patroana, jucată de Victoria Raileanu, sau cu vecinul nesuferit, interpretat de Şerban Pavlu.

„Are legătură cu cineva numele? Sau nu are? Toată lumea s-a gândit la președinte”

Invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Micutzu, Adrian Nicolae și Alexandru Ion au făcut dezvăluiri din culisele filmului. Prezentatorul a fost curios să afle de unde s-au inspirat pentru numele filmului. S-au gândit la președintele Klaus Iohannis?

„De ce Klaus și Barroso? Care e treaba cu Klaus și Barroso? Are legătură cu cineva numele? Sau nu are? Toată lumea s-a gândit la președinte, e vreo chestie? Care e treaba cu Klaus și Barroso?”, a spus Cătălin Măruță, care a primit un răspuns de la Micutzu.

„Nu are nicio legătură cu președintele, nimeni nu vrea să aibă vreo legătură cu președintele, e imposibil să simți așa, măcar un pic de conexiune. Pur și simplu am vrut să fie niște nume cu skepsis, care să ridice semne de întrebări, ceea ce iată, se și întâmplă, dar are legătură cu poreclele care se puneau odinioară la bloc, prin cartier”, a zis el, după care a fost completat de Adrian Nicolae.

„Am făcut un film în care este vorba numai despre speranță și stare de bine”, a adăugat actorul.

Bogdan Theodor Olteanu, declarații despre „Klaus și Barroso”

Scenariul „Klaus și Barroso” a fost scris de Grupa B, un trio format din Adrian Nicolae, Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Bogdan Theodor Olteanu. Grupa B s-a format după filmul „Taximetriști”, cu scopul de a produce filme comerciale românești împreună cu Bold Film Studio.

Regizor este Bogdan Theodor Olteanu, care a făcut declarații despre film pentru Libertatea. „Filmul este unul de comedie indiscutabil, așa l-am și scris și așa l-am regizat. Iar în el joacă numai actori, începând cu Cosmin, până la Pavlu, Alexandru Ion, Rolando Matsangos, Mădălina Craiu, Victoria Raileanu, toți sunt absolvenți de UNATC, actori profesioniști”, a zis el.

Întrebat cum de în film sunt mai mulți bărbați decât femei, el a precizat: „Eu personal cred foarte tare în cotele de gen și în incluziune. Cred foarte tare în măsuri de discriminare pozitivă care să echilibreze o piață și un domeniu care e destul de sexist. Dar, evident, astea sunt lucruri care trebuie aplicate în funcție de subiect.

Subiectul nostru fiind o petrecere a burlacilor, era destul de complicat ca la o petrecere a burlacilor să avem multe femei. Avem niște personaje feminine.

Mi se pare că sunt niște personaje feminine care sunt scrise cu foarte multă responsabilitate, care sunt în același timp amuzante și demne, că nu sunt un obiect al dorinței masculine sau al privirii masculine, ci sunt niște oameni cu nevoi și aspirații. Și este cât am putut să avem, mă repet, într-o petrecere a burlacilor, n-ai cum să pui foarte multe femei. ”

