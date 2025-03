Alături de soțul ei, Valentin Voicu, pe care l-a cunoscut în vacanța de o lună în Statele Unite, Mihaela Bărluțiu a pus doar bazele unei afaceri de succes și și-a întemeiat o familie frumoasă, care recent s-a extins cu un nou membru, micuțul Mateo.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Mihaela Bărluțiu a dezvăluit recent cum arată viața ei în prezent, alături de soțul său și de cei trei copii ai lor, Nicole, Jasmine și Mateo. De asemenea, actrița a dezvăluit că în prezent își dedică timpul bebelușului ei.

„Eu stau mai mult cu bebelușul acasă de când am născut. Deținem o companie, Black Exclusive Group Inc., care are mai multe departamente: mașini de lux la închiriat și vânzare, valet, concierge, security și transport. În iunie 2025 facem 10 ani de când am deschis compania”, a declarat Mihaela pentru Unica.

Mihaela Bărluțiu spune că nu se aștepta să rămână din nou gravidă. „Nu mă așteptam, să fiu sinceră. Nu am plănuit absolut nimic, am rămas însărcinată întâmplător și mi-am dorit dintotdeauna un băiat.

Recomandări Curtea Constituțională a respins primele două contestații la candidatura lui Călin Georgescu la prezidențiale

A fost să fie, pur și simplu. Am avut norocul să fac un băiat și surpriza cea mai mare a fost că l-am născut natural chiar de ziua soțului meu. Sarcina a fost destul de ușoară, doar că au trecut opt ani de când am avut-o pe Jasmine (fetița cea mică – n.red.), și am simțit toată sarcina mult mai diferită. În rest, eu și bebe suntem sănătoși și îmi revin fizic încet și sigur.

Emoțional, trec prin multe stări. Nici nu am cuvinte să explic. Am o fată care are 15 ani, una de aproape 10 și bebe de aproape 6 luni. Fiecare este unic în felul lui. Au nevoie de atenție, confort și comunicare diferită. Sunt 24 de ore în alertă dar la sfârșitul zilei, tot zâmbind adorm”, a mai adăugat aceasta.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Filmare unică dintr-un avion Spartan al Armatei Române care aruncă 5.000 de litri de apă peste incendiile de vegetație din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara

Urmărește-ne pe Google News