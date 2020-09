Mihaela Rădulescu a răbufnit la Ferma. Replici acide la adresa Vivianei Sposub. „Cred că trebuie să faci un efort și să nu folosești alintătura pe post de scuză”

„Stați să vă adun la masă pe toți. Cu ce v-ați ocupat dimineața, ce ați făcut?” i-a întrebat pe concurenți Mihaela Rădulescu.

„Așa mi-e rău în fiecare lună, dar am luat pastile și sunt ok. Nu știu cât am dormit, dar am dormit pentru că îmi era rău și nu mai puteam.

Eu am niște dureri insuportabile și cu toate acestea eu m-am străduit să muncesc astăzi, să fac lucruri. Îmi venea să intru în pământ și să plâng”, a spus și Viviana Sposub în cadrul emisiunii de la Pro TV.

Atunci, Mihaela Rădulescu i-a spus Vivianei faptul că nu trebuie să folosească alintăturile pe post de scuză.

„În celelalte situații, aș vrea ca și noi, femeile, să facem ce trebuie și în zilele alea din lună. Dacă știm că ne e rău, nu avem ce să căutăm aici. Cred că trebuie să faci un efort și să nu folosești alintătura pe post de scuză.

De azi înainte nu vreau să te mai aud că te plângi. Dacă ne spuneai de la început că ai problema asta, îți spuneam că nu ai ce să cauți aici” a continuat Mihaela Rădulescu, în timp ce Viviana Sposub plângea.

