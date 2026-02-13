Amintim că Piedone a fost găsit acum doi ani în conflict de interese administrativ de către Agenția Națională de Integritate. ANI l-a acuzat că a semnat o decizie prin care ginerele său a fost numit membru al comisiei pentru vânzarea unor spații comerciale.

„În exercitarea atribuţiilor de primar, a emis şi a semnat dispoziţia de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidenţa Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obţinut un folos material (venituri încasate în anii 2021 şi 2022) în valoare totală de 109.520 de lei”, a anunțat ANI în februarie 2024.

Ultima funcție publică ocupată de Piedone a fost cea de șef al ANPC, el fiind demis în iulie 2025 de premierul Ilie Bolojan după o anchetă a DNA. Timp de 5 luni, cât a fost președintele ANPC, Piedone a făcut săptămânal, uneori chiar zilnic, controale în malluri, restaurante și hipermarketuri. În funcție de neregulile găsite, Piedone a dat amenzi și a închis unitățile economice. Acest lucru i-a atras nemulțumiri nu doar în mediul economic, ci și în mediul politic.

În octombrie 2025, Piedone a fost trimis în judecată de DNA pentru infracțiunea de „permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”. Mai simplu spus, este vorba despre dosarul în care a Cristian Popescu Piedone a fost acuzat că a avertizat Hotelul Internațional din Sinaia că urmează un control, potrivit stenogramelor publicate de Libertatea.

