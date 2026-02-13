Michael McFaul și-a exprimat dezamăgirea față de această decizie, care demonstrează că liderul rus „nu ia în serios“ pacea dorită de președintele american Donald Trump.

„Am fost dezamăgit să aud asta. În opinia mea, domnul Medinski nu este un negociator serios. A mai participat anterior, fără niciun rezultat. Revenirea sa îmi spune că Putin nu ia în serios aceste negocieri”, a declarat fostul ambasador.

De asemenea, Michael McFaul s-a împotrivit ca administrația Trump să facă presiuni pentru semnarea unui acord de pace până în iunie. Fostul diplomat i-a transmis liderului republican de la Casa Albă că este neînțelept pentru securitatea și interesele naționale ale Statelor Unite să pună presiuni pe Ucraina, și nu pe Rusia.

„De ce punem mereu presiune pe Ucraina și niciodată pe Putin? Statele Unite ar trebui să pună mai multă presiune pe Rusia”, inclusiv cu „mai multe arme pentru Ucraina și mai multe sancțiuni” împotriva regimului de la Moscova, a spus fostul ambasador.

Donald Trump i-a cerut vineri președintelui ucrainean Volodimir Zelenski „să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de discuții de pace prevăzută pentru săptămâna viitoare la Geneva.

Oscilant în declarații, liderul republican de la Casa Albă a susținut de această dată că Rusia vrea să încheie un acord de pace cu Ucraina, deși acțiunile Kremlinului arată contrariul.

Următoarea rundă de negocieri între Rusia, Ucraina şi Statele Unite este programată pentru marţi şi miercuri, la Geneva.

Delegația rusă va fi formată din 15 oameni și va fi condusă din nou de Vladimir Medinski, căruia îi place să amenințe în timpul discuțiilor și să țină lungi „prelegeri istorice” inserate cu narative false și de propagandă, nu să se implice în negocieri aprofundate.

