Dana Budeanu a cerut excluderea lui Robert Negoiță din PSD și l-a jignit pe Marian Ceaușescu

În aceeași postare de vineri, 13 februarie, Dana Budeanu l-a numit pe protestatarul Marian Ceaușescu „boschetar”.

„Dați-l pe ăsta afară din PSD, că d-aia v-ați nenorocit! Țineți toți fătălăii! Nu vedeți că are maiouuuuu pe sub helancă de cașmir?? Pentru asta se face arest preventiv, ați înnebunit! Păi d-aia face teste antidrog cu boschetari! Are toate simptomele! Maiou? Suntem terminați, mă! Bine că n-are bustieră!”, a scris Dana Budeanu pe Facebook.

Dana Budeanu este una dintre cele mai controversate voci, cunoscută pentru derapajele verbale și jignirile adresate unor persoane publice.

Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și poate reveni la Primăria Sector 3, pe care o conduce de 14 ani

Amintim că primarul sectorului 3 din partea PSD, Robert Negoiță, este acuzat de DNA că a încălcat legea în vara lui 2025, atunci când a dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel.

Potrivit anchetatorilor, care au făcut mai multe percheziții, lucrările s-au făcut pe un teren privat, aparținând firmei SC Future Business Ideas SRL, deținută de fratele său, Ionuț Negoiță, fără documentația legală necesară și fără autorizațiile și avizele obligatorii. Prejudiciul a fost de 900.000 de lei, reprezentând costurile materialelor, resurselor umane şi ale utilajelor folosite, plus obţinerea de foloase necuvenite pentru societatea care aparține fratelui său.

Mai mult, în perioada noiembrie 2017-decembrie 2025, spune DNA, Robert Negoiţă a dispus efectuarea unor lucrări pe 11 străzi din sectorul 3, constând în reparaţii, realizarea de drumuri noi, lucrări de pietruire, asfaltare şi sensuri giratorii, fără documente legale sau avize pentru intervenții la rețeaua de gaze. Mai exact, ancheta vizează străzile construite peste conductele Transgaz, fără avizele necesare.

În acest context, DNA a dispus începerea acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, începând din 5 februarie, pentru Robert Negoiță, acuzat de abuz în serviciu. Totodată, DNA i-a interzis să fie primar și i-a cerut să depună în 10 zile o cauțiune de 800.000 de lei. Dar, pe 12 februarie, Tribunalul București i-a ridicat controlul judiciar și Negoiță se poate întoarce la primăria Sectorului 3. În plus, Tribunalul București i-a eliminat și obligația de a plăti cauțiunea de de 800.000 de lei.

În aceeași zi, Robert Negoiță a ieșit pozitiv la un test rapid pentru cocaină făcut de activistul Marian Tivilic Moroșanu, cunoscut sub porecla de Marian Ceaușescu. Totuși, testele rapide pot da și rezultate fals-pozitive. Prin urmare, verdictul final va fi dat de analizele de sânge de la INML.

