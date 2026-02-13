„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic. România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010”, a scris Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Și a continuat: „Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp”.

Șeful statului a susținut apoi că „avem motive de optimism” pentru că „avem o economie privată solidă”: „Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale. Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate”.

În final, el le-a transmis un mesaj politicienilor, cerându-le să se preocupe de problemele reale „și mai puțin de zgomot și lozinci”, dar și românilor: „Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme”.

România a intrat în recesiune tehnică, după ce PIB-ul din trimestrul 4 al anului trecut a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 de anul trecut, conform datelor INS de vineri, 13 februarie. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, arată cifrele oficiale. Prin definiție, recesiunea tehnică este scăderea PIB-ului real ajustat sezonier pe parcursul a două trimestre consecutive.

La rândul său, și ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a susținut că, „în ciuda contextului dificil traversat anul trecut, este clar că economia României continuă să crească” și a adăugat că acest lucru va continua și în 2026, cu cel puţin 1%. „Aceasta este atât prognoza noastră, cât şi a marilor instituții internaționale – FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană. Este momentul să avem şi noi mai multă încredere în România – din interior -, cu atât mai mult cu cât marii parteneri internaționali o fac deja”, a completat Nazare.

