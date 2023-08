Designerul regretă faptul că i-a lăsat fostei partenere de viață numele, la cerința acesteia, în urmă cu 10 ani, atunci când au divorțat.

Cel mai mare regret al lui Mihai Abu, la 10 ani după despărțire, rămâne, totuși, cel legat de faptul că i-a lăsat numele la divorț fashion editorului, la cerința acesteia.

„Îmi pare rău că i-am lăsat numele, că am fost de acord cu păstrarea numelui meu. A fost o negociere pe nume, am fost de acord fiecare cu ce am avut de cerut. S-a mers la notar, noi am divorțat amiabil. Nu cred că dacă nu îi dădeam numele, ar fi zis ceva. Mi l-a cerut și am fost de acord. Acum, indiferent ce face, după mine face lucruri aiurea.

Are tot felul de articole rele, se ceartă, eu sunt pomenit acolo, pentru că a păstrat numele. La notar, toate negocierile au mers ok, dar acum realizez că un bărbat nu e bine să îi lase numele fostei soții, pentru că ea se va recăsători, deci, la ce îi folosește?!”, spune Mihai Albu, potrivit Click.

„Eu nu aș fi păstrat numele ei, de ce ea mi l-a cerut? Acum nu se mai poate face nimic. Motivul a fost că vrea să aibă același nume ca fetița noastră. Cu siguranță a avut și o strategie de a păstra numele.

Eram cunoscut și, bineînțeles, că i-a fost folosit. Motivul real pentru care am divorțat a fost că avea o găină, un an am stat cu ea și a fost prea mult. Glumesc!

Atitudinea ei, încercatul ăsta de a ieși în evidență… Nu neapărat au fost certuri sau a treia persoană, pur și simplu nu ne-am mai înțeles. Viața mea ar fi fost diferită dacă nu mă căsătoream cu ea. Având în vedere că avem un copil pe care îl ador, nu regret că ne-am căsătorit”, a declarat Mihai Albu în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.

Ce spune despre fiica lui, Mikaela

Mihai Albu a declarat în repetate rânduri că și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fiica lui, însă acest lucru nu a fost atât de simplu.

„Fac ce pot în privința ei. Programul concret stabilit de instanță nu se respectă. Indiferent ce mă întrebați de ea, nu reușesc nimic, nu e ok, e loc de mai bine în relația noastră.

Ca tată plecat, nu poți substitui timpul pe care l-ați pierdut. În relația cu ea, pot să vorbesc despre iubire. Eu o iubesc foarte mult, îmi doresc să o văd cât mai des, din câte mi-am dat seama de la ea, la fel, mă sună să vină la mine”, a mărturisit Mihai Albu, la emisiunea „În oglindă”.

