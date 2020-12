Mihai Bendeac a vorbit despre lupta cu depresia. „Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des”

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea.

Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit VIVA!

„Sunt profund antireligios, am devenit așa cu timpul, pentru că, atât cât am putut, am studiat Istoria religiilor, impactul pe care l-a avut religia de-a lungul timpului, utilitatea pe care a avut-o religia, rezultatele pe care le-a obținut sau mai degrabă nu le-a obținut religia de-a lungul timpului și am devenit profund antireligios”, a mai adăugat acesta.

„În același timp, am niște înclinații mistice extrem de puternice cumva și aceste înclinații sunt explicate într-un capitol care se numește Povestea lui 46.

Pentru mine, Divinitatea ține mai degrabă de un număr și ce mi-a relevat numărul respectiv”, mai spune Mihai Bendeac

