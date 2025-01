Mihai Bendeac, cunoscut pentru stilul său excentric și deschiderea către noi experiențe, a încercat recent ayahuasca, un amestec tradițional utilizat de triburile din Amazonia pentru introspecție și descoperiri spirituale. Cu toate acestea, încercarea sa nu s-a desfășurat în contextul ritualic tradițional, ci într-un mod neconvențional, care i-a lăsat mai degrabă un gust amar decât revelații profunde.

Actorul a povestit că, în loc să participe la un ritual sub îndrumarea unui șaman, a primit amestecul de la „un tip dubios” într-o benzinărie din București. Pe lângă pachețelul cu ayahuasca, acesta i-a înmânat și trei CD-uri cu instrucțiuni despre cum să efectueze ritualul acasă, singur.

„Am încercat, la un moment dat, să am o experiență spirituală, dar nu-mi aduc aminte dacă am povestit-o vreodată sau nu. Experiența mea cu ayahuasca. Am devenit, la un moment dat, foarte interesat de acest subiect, pentru că auzisem tot felul de discuții despre LSD. Auzisem, de pildă, tot felul de povești și m-am gândit că trebuie neapărat să încerc această experiență. Nu mai știu cum am ajuns la cineva cu care m-am întâlnit – trebuie să recunosc că era un tip destul de dubios – într-o benzinărie. Mi-a dat un pachețel și vreo trei CD-uri pe care să le ascult în timpul experienței”, a povestit Mihai Bendeac la podcastul lui Damian Drăghici.

„Am înghițit pietricelele alea, am băut ceaiul ăla și m-am pus pe spate, ca să am experiența revelatoare”

Mihai Bendeac, mânat de curiozitate și sperând să-și stimuleze creativitatea, a urmat cu strictețe indicațiile. S-a pregătit cu foi și un pix, convins că va avea parte de o călătorie interioară profundă. Cu toate acestea, rezultatele au fost dezamăgitoare.

„Am citit eu despre cum se face treaba asta, am ajuns acasă și mi-am pregătit tot spațiul. Mi-am pregătit foi, mi-am pregătit pix, mi-am pus lumânări. Mi-am pus un lighean ca să vomit. Era o chestie pe care trebuia să o fierbi de trei ori și mai rămăseseră niște chestii grunjoase, ca niște pietricele. Citind ce mi-a dat omul ăla, trebuia să am o râșniță. Era două noaptea, nu era magazin nonstop de râșnițe. Am înghițit pietricelele alea, am băut ceaiul ăla și m-am pus pe spate, ca să am experiența revelatoare. Nu mi s-a întâmplat absolut nimic și, la vreo două-trei zile distanță, mi s-a întâmplat un lucru care a fost mai revelator decât tot ce mi s-ar fi putut întâmpla în momentul în care aș fi avut acea experiență”, și-a continuat actorul povestea.

Ayahuasca este cunoscută pentru utilizarea sa tradițională în ritualuri spirituale și de vindecare, fiind consumată sub îndrumarea șamanilor care ghidează participanții printr-o călătorie introspectivă.

