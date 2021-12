De o bună perioadă de timp, Mihai Bobonete are podcast pe Youtube, este vorba despre „Da Bravo! By Mihai Bobonete”. Actorul are diferiți invitați, din diferite domenii cu povești impresionante de viață. I-a avut, rând pe rând, alături de el și pe colegii lui din serialul „Las Fierbinți”.

Unul dintre el l-a refuzat însă. Adrian Văncică nu a vrut să ia parte la proiectul din online al lui Mihai Bobonete.

„Am făcut un top al invitaților și am încercat, în sezonul 2, să ținem cont de propunerile voastre și am invitat oameni. Unii nu vor să vină. Ce pot să vă spun? Gândiți-vă că nu sunt prieten cu toată lumea din media sau din show-biz (…) Unii s-au eschivat frumos, alții mi-au zis că nu o să vină niciodată”, a explicat Bobonete pentru fanii care îl urmăresc, conform protv.ro.

„Bine, bine, dar Văncică? El de ce nu a fost invitat la podcast? Ba, a fost, doar că…(…) Adrian Văncică… mi l-am dorit. M-a refuzat de fiecare dată, nu am ce să fac mai mult”, a mai dezvăluit comediantul.

Mihai Bobonete l-a dorit ca invitat în podcastul lui și pe Mihai Bendeac, de la Antena 1. „La ultima lui apariție la Măruță a promis că 5 ani nu mai apare în niciun podcast. Mi-aș fi dorit să-i am pe oamenii ăștia invitați, pentru că sunt convins că aș fi avut ce să discut cu ei”, a mai mărturisit Mihai Bobonete.

Viața lui Mihai Bobonete înainte să devină celebru

Până să ajungă în serial sau pe o scenă de stand-up comedy, Mihai Bobonete a încercat de toate. Din fiecare job pe care l-a avut a învățat câte ceva, iar asta l-a ajutat să ajungă omul de azi. În următorul sezon „Românii au talent”, acesta va face parte din juriu, alături de Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Andra. „Prima oară am fost merchandiser la Colgate-Palmolive, aranjam săpunurile și așa… după care am fost vânzător de telefoane Zapp, care n-aveau semnal nicăieri, iar în actorie, primul meu job… am fost Furnicuța de la Domo. Aia cu capul mare, de burete”, dezvăluie Mihai Bobonete pentru PROTV.RO.

Drumul său spre București a trecut prin Giurgeni, județul Ialomița, unde tatăl lui deschisese o cârciumă la șosea. Acolo și-a făcut „ucenicia”, împreună cu bunul său prieten Mihai Rait. „El era morar acolo la Giurgeni, apoi a venit cu mine în Bucureşti, unde s-a făcut actor, a terminat chiar şi o facultate de profil. Eu nu am studii de actorie, de-aia spun că nu-s actor (cu acte în regulă), dar am avut norocul şi şansa să ajung”, a povestit Bobonete pentru Adevărul.

