Mihai Mitoșeru, în vârstă de 50 de ani, trăiește din nou fiorii iubirii. După divorțul de Noemi, care a avut loc în urmă cu aproximativ șase ani, prezentatorul TV și-a regăsit echilibrul în brațele Alexandrei, femeia mai tânără decât el cu aproape 20 de ani, alături de care își face deja planuri serioase de viitor.

Recent, invitat în podcast-ul lui Jorge, Mihai Mitoșeru a vorbit deschis despre începuturile relației lor și despre un detaliu surprinzător: o cunoaște pe Alexandra de cel puțin șase-șapte ani, cu mult înainte ca între ei să existe o poveste de dragoste. Mai mult decât atât, prezentatorul TV a fost cel care a prezentat nunta Alexandrei cu fostul ei soț, la Bacău.

„Exact în săptămâna aia am divorțat și joi sau vineri am plecat la Bacău, să prezint o nuntă. Era nunta ei, ea era mireasa. Eu am tot văzut-o pe ea așa în niște poze singură prin diferite vacanțe din astea frumoase. Mi se părea ciudat. Prea era singură de un an, n-o mai vedeam cu soțul (…) Dar nu-mi venea să-i zic. Nici nu știam ce să îi zic”, a declarat Mihai Mitoșeru, în podcastul moderat de Jorge.

Cerere în căsătorie la Barcelona

Povestea lor a prins contur rapid, iar după doar câteva luni de relație, Mihai Mitoșeru a făcut pasul cel mare. A cerut-o în căsătorie pe Alexandra într-un cadru romantic, la Barcelona, semn că este convins că și-a găsit sufletul pereche.

Alexandra a vorbit, la rândul ei, despre relația cu Mihai și a mărturisit că latura lui sensibilă este cea care a cucerit-o definitiv.

„Este foarte sensibil și îmi place foarte mult lucrul ăsta. Este empatic, este sensibil, este de bun simț, are simțul umorului și mă iubește foarte mult și se vede asta (…) Îmi arată prin tot, prin absolut orice (…) La orice mic lucru se oferă și sper să continue așa, sper să nu fie doar de început (n.r. râde)”, a declarat Alexandra.

De cealaltă parte, Mihai Mitoșeru recunoaște că a fost atras de simplitatea și naturalețea Alexandrei. Energia ei, dar și felul direct de a fi, l-au făcut să privească din nou cu încredere către viitor.

Alexandra a locuit o perioadă în Italia, însă din vara anului trecut s-a mutat în România, alături de partenerul ei. Aceasta a cunoscut-o și pe Camelia Mitoșeru, mama prezentatorului, iar relația dintre ele pare să fie una apropiată. „Dânsa locuiește în Italia și curios că pe 1 iulie se mută la mine. Mama s-a cunoscut cu ea… S-au cunoscut mama cu Alexandra, a venit Alexandra în România în urmă cu o săptămână… Nu vorbește cu mine mama cât vorbește cu Alexandra”, a dezvăluit el în cadrul unui show TV.

