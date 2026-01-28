Mihai Morar, prima reacție după cina din Oradea cu Ilie Bolojan. Legătura prezentatorului cu premierul României

Mihai Morar a reacționat public după ce, zilele trecute, a fost surprins la o cină în Oradea alături de premierul Ilie Bolojan și primarul municipiului, Florin Birta. Realizatorul de radio subliniază că întâlnirea a fost una strict privată, fără niciun interes ascuns, și respinge acuzațiile apărute în spațiul public.

El a adăugat că nu vede nimic greșit în a lua masa cu o persoană care ocupă o funcție publică și că nu își alege anturajul în funcție de popularitatea politică.

„Știu cine a făcut fotografia, de la câteva mese distanță, deghizat în poziția «naturală» de client care verifică telefonul. Am văzut tot momentul și deși era o cină privată, admit că restaurantul e un loc public. Lipsa manierelor unui conviv nu e un motiv să te ridici de la masă și să-l dojenești. Educația se face acasă și în școală, nu în restaurant. În plus – de ce să mă ridic de la masă? – nu aveam nimic de ascuns… Ce să ascund? Nu-s obișnuit să îmi dau întâlniri prin separate, saloane VIP, case conspirative”, a scris Mihai Morar pe blogul său.

Mihai Morar și Ilie Bolojan se cunosc de 7 ani

Realizatorul a precizat că relația cu Ilie Bolojan datează încă din 2019, pe vremea când acesta era primar în Oradea, și a subliniat că nu i-a cerut niciodată nimic premierului. Singurele colaborări dintre ei au fost două podcasturi publice.

„Am o relație personală cu Ilie Bolojan de pe vremea când era primarul nepopular al municipiului Oradea, iar cetățenii îl porecleau «Primaru Demolare» sau «Bolovan». I-am admirat mereu puterea de muncă în ochiul furtunii, concentrarea pe obiectiv în medii potrivnice și tăria de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. E enervant de serios și asta îl face, de multe ori, să treacă drept un om inflexibil. (…) Nu i-am cerut vreodată, în toți acești ani, nimic. În afară de invitația la două podcasturi Fain&Simplu. Ambele sunt publice”.

Mihai Morar, despre acuzațiile potrivit cărora municipiul Oradea ar fi plătit aproape un milion de euro către Radio ZU

Referitor la acuzațiile potrivit cărora municipiul Oradea ar fi plătit aproape un milion de euro către Radio ZU, Morar le cataloghează drept false. El a explicat că, din cele șase ediții ale evenimentului „Orașul Faptelor Bune” organizate la Oradea, doar una a avut loc în mandatul lui Bolojan și că Radio ZU nu a încasat niciun leu din bugetul orașului.

„Din cele 6 ediții «Orașul Faptelor Bune» care au avut loc la Oradea, doar una (2019) a avut loc în timpul mandatului de primar al lui Ilie Bolojan. Niciun leu (zero) din bugetul Municipiului Oradea nu a fost încasat de către Radio ZU. Municipiul Oradea a contribuit în 2025 cu 1,1 milioane lei exclusiv pentru construcția din Târgul de Crăciun Oradea și pentru transportul și cazarea artiștilor care au cântat în cadrul Târgului, în beneficiul cazurilor umanitare din Orașul Faptelor Bune. Cu alte cuvinte, orașul a investit în infrastructură 200.000 de euro pentru 7 zile de evenimente cu intrarea liberă pentru public, dar Radio ZU a încasat 0 (zero) euro din această sumă”.

Mihai Morar, despre cafeneaua din Oradea

În final, Mihai Morar a ținut să clarifice și situația cafenelei pe care o deține în Oradea, respingând ideea că ar fi primit spațiul „cadou” de la autorități.

„Anul trecut, când Ilie Bolojan era deja într-o funcție «la Capitală», am primit de la un cunoscut propunerea de preluare a unui spațiu comercial și de transformare într-o a treia cafenea Emozia. După București și Cluj, am simțit că Oradea, aflată în plină dezvoltare, este un loc potrivit pentru conceptul meu de «cafea bună pentru oameni faini». Nu l-am sunat pe Ilie Bolojan pentru a-i cere spatiul. Ar fi fost culmea: era interimar la Cotroceni în aceeași perioadă”.

