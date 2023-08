În urmă cu mai mulți ani, Mihai Trăistariu a vândut un teren în apropiere de malul mării, în Mamaia Nord. Investitorul nu i-a dat bani, ci i-a oferit mai multe apartamente în complexul rezidențial pe care l-a construit.

Mihai Trăistariu: „Sunt foarte supărat, mă deranjează”

Artistul se ocupă acum singur să le închirieze, să plătească facturile și să le promoveze. Acum, pe perioada verii, el se confruntă cu o problemă: turiștii lasă aerul condiționat când sunt plecați la plajă, iar facturile vin din ce în ce mai mari. „Au venit facturile la energie, cele din luna iunie, cam 200-250 de lei, de apartament, în condițiile în care iarna plătesc cam 10-20 de lei de apartament.

Mai intru în camere, căci trebuie să le duc turiștilor facturile, și găsesc pornit aerul condiționat. Sunt foarte supărat, mă deranjează, pentru că îmi dau seama că toate cele șase merg cam 10 ore zilnic, de când pleacă ei la plajă, până când se întorc, seara, pe la ora 20.00. Eu îl închid efectiv, ei nu zic nimic, dar nu pricep de ce se întâmplă așa, când oricum se răcește camera în doar 10 minute”.

Totodată, pe lângă apartamentele pe care le are, Mihai Trăistariu e ocupat și cu cântările, dar și cu școala lui de muzică. „Am spectacole, de luni până vineri, pe litoral, am terase, resorturi, teatre de vară, cam 17 locații, le tot rotesc, pe seară, dar cânt și la nunți și la alte evenimente, în țară.

Onorariul meu variază, în jur de 1.000 de euro, patronii vor să cânt doar 2-3 melodii, cam o jumătate de oră, nu-și permit foarte mult. Pot să fac și 2.000 de euro, într-o seară, din cântat pe litoral”, a mai zis el.

În ce investește banii Mihai Trăistariu

Artistul a avut și un împrumut la bancă, dar a reușit să achite totul, iar acum strânge bani pentru a-și deschide propriul hotel. „Mă bucur că vara aceasta câștig mai mulți bani din cântat decât din școala de muzică și din turism, afaceri din care am trăit în pandemie, când nu aveam voie concerte, și se inversase raportul. Nu cheltuiesc banii, îi strâng, căci intenționez să-mi fac un hotel, chiar și mic.

De cele 6 apartamente închiriate mă ocup eu și mă cam enervează. Așa, la hotel, angajez cameriste, un manager, este totul mai ușor de gestionat, cu ajutor, cu personal”, a mai declarat el pentru Impact.

Mihai Trăistariu: „Eu din garsoniere adun cam 30.000 de euro pe vară”

Mihai Trăistariu, cunoscut cântăreț și compozitor, s-a aventurat și el în industria hotelieră, astfel că deține mai multe garsoniere în Mamaia. În lunile iulie și august, prețurile la garsoniere sunt mai piperate, clienții trebuind să achite 350 de lei pe noapte, potrivit Click!

„Cererea e foarte mare, chiar dacă am mărit tariful. Nu am mărit mult. E cu un milion așa pe noapte mai mult, dar tot am plin, nu mă plâng deloc. Nu mai e nimic liber în iulie, de exemplu, mai am doar două zile neocupate. Eu din garsoniere adun cam 30.000 de euro pe vară, așa, câștigurile mele”, a declarat cântărețul.

