Invitat în platoul emisiunii ‘Agenția VIP’, Mihai Trăistariu și-a spus părerea sinceră despre Roxen, artista care a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision 2020.

Cântărețul consideră că nu este o alegere tocmai bună și că artista nu este pregătită pentru un asemenea concurs internațional. Mihai Trăistariu a declarat că nu are nimic cu Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2020, iar vina nu este a ei.

„E mare risc să trimiți un copil nepregătit, necopt, care nu are concerte la activ, nu are experiență. Că a avut trei concerte, că a avut avut un hit la radio. Nu are experință. Ea nu știe ce e cu ea”, a declarat Mihai Trăistariu la Antena Stars.

În acest an, cântărețul nu a putut participa la concurs, pentru că regulile s-au schimbat. Mihai Trăistariu este revoltat și face declarații acide despre Roxen, tânăra care va reprezenta România la Eurovision 2020.

„Întodeauna am țipat și am urlat în gura mare, trimiteți oameni pregătiți la Eurovision, nu copii la plesneală. Este un test ce face televiziunea acum. Tu faci probe pe o fată lansată acum trei luni. Are trei luni și o piesă. Nu știe ce înseamnă o competiție”, a mai spus artistul.

Motivul pentru care Mihai Trăistariu nu a mai concurat la Eurovision 2020

Artistul a aflat prea târziu de regulile care s-au schimbat în acest an la Eurovision, iar acesta nu a mai avut timp să se pregătească. Mihai Trăistariu a fost foarte indignat, iar asta ar fi fost cea de-a 11-a participare a sa.

„Gafează neanunţând la timp. Nu-mi spui tu mie că se scrie o piesă în câteva zile ca să fie gata pe 1 martie în finală. Piesa se ştie deja, artistul e ales, cred că are şi videoclipul, aşa spun toţi colegii mei de breaslă cu care am vorbit. Compozitori şi colegi mă sună, sunt supăraţi şi indignaţi”, a spus Trăistariu pentru Click!

