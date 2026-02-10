La sfârșitul lunii ianuarie s-a aflat cine sunt jurații care vor alege reprezentantul României la Eurovision 2026. Printre aceștia e și Andreea Bălan, cântăreața cu o carieră de zeci de ani în industria muzicală din România.

Mihai Trăistariu îi cere iertare Andreei Bălan

Anunțul că ea e în juriu nu i-a picat bine lui Mihai Trăistariu, artistul care a obținut locul trei în 2006 la Eurovision. A criticat-o în repetate rânduri pe artistă și a renunțat să se mai înscrie anul acesta în concurs. Acum, Mihai Trăistariu și-a dat seama că a greșit și i-a cerut iertare public.

„De câteva zile tot am zis să scriu asta… Iar acum am simțit că e momentul s-o fac! 🙏🙏🙏 Am făcut recent niște declarații la adresa Andreei Bălan. Cuvintele postate de mine au fost preluate în media, exprimând critici dure la adresa ei și a rolului ei în juriul Selecției Naționale Eurovision 2026. Vreau să revin cu o postare sinceră și din inimă. 🙏

Am greșit! Eu nu sunt așa! Eu sunt un om bun. Sau, cel puțin, vreau să devin din ce în ce mai bun. Regret nespus că a trebuit să arunc cuvinte aiurea despre această artistă a României. Despre această colegă de breaslă, care merită toată aprecierea mea și a întregii țări… 🙏🙏🙏”, a scris el pe Facebook.

De când se cunoaște cu Andreea Bălan

Și a continuat: „Am colindat România în turneele Andre – Valahia. Se legase chiar o prietenie între trupele noastre. În 1999, la debutul ambelor trupe… atât Andre, cât și Valahia… au câștigat titlul de „Hitul Anului”. ANDRE – Liberă la mare VALAHIA – Banii și fetele

Am urcat împreună pe podium și am împărțit acest titlu. Iar asta parcă a întărit prietenia dintre noi. 🙏🙏🙏 Însă, iată că anii grei petrecuți în această industrie, sacrificiile pe care le face un artist ca să se mențină, timpul consumat cu repetițiile, cu concertele, cu aparițiile TV, interviurile date presei… toate astea pun presiune pe tine… și se transformă în frustrări. Exact asta mi s-a întâmplat mie!

Eurovisionul și Tornero mi-au marcat viața și cariera! Mi-au deschis oportunități pe care nu le-aș fi avut altfel. Și atunci tot revin… și revin… și revin la Eurovision. E visul meu să ajung din nou pe scena internațională Eurovision! De asta am fost atât de vehement și nedrept în declarații! Am fost prea dur cu Andreea.

Cariera ei, construită cu atâta muncă, este de neprețuit. Iar asta nu i-o poate lua nimeni! Sunt peste 25 de ani de showbiz. Iar asta o îndreptățește, oricând și la orice oră, să fie în juriu la Eurovision. 🙏🙏🙏 Nu e corect cum am procedat și vreau să-mi cer scuze public față de ea! Am reacționat așa dintr-o suferință acumulată în câțiva ani de tăcere. Sunt frustrările mele legate de acest Eurovision România. 🙏”.

Andreea_Balan_juriu eurovision 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Invitația pe care i-o face Andreei Bălan

În 2027, Mihai Trăistariu își dorește să aibă propriul concert la Sala Palatului, acolo o vrea invitată pe Andreea Bălan. „Una peste alta… Acum două săptămâni am purtat o discuție cu conducerea Sălii Palatului, pentru că în 2027 vreau să-mi organizez primul meu concert acolo! Andreea îl are deja pe al doilea în acest an. Îi doresc maximum de succes! Ca să-i dovedesc că nu am niciun sentiment negativ la adresa ei… mi-ar plăcea să ne împăcăm 100% și să fie invitata mea în primul meu concert la Sala Palatului. 🙏🙏🙏

Andreea… Eu cred în bunătate, în respect și în dialog. Învăț din greșeli și îmi asum atunci când greșesc. De azi încolo… aleg să fiu mai atent, mai blând și mai responsabil cu ceea ce spun. Îți doresc tot binele din lume și sper ca acest mesaj să ajungă la tine exact așa cum este: din suflet.

Uneori, emoțiile ne iau înaintea cuvintelor! Așa am pățit eu. Uneori, spunem lucruri care nu ne reprezintă. Vreau să-ți spun încă o dată: îmi pare sincer rău. Nu sunt eu ăsta! Nu este felul meu de a fi și nu asta vreau să transmit. Îți doresc succes în toate!

Și… IARTĂ-MĂ! Fiecare artist are propriul drum, propriile lupte și propriile alegeri. Te apreciez mult ca om și îți respect cariera. Am înțeles din viață că e important să ne respectăm, chiar și atunci când vedem lucrurile diferit!”. a încheiat el.

