Mihai Trăistariu şi-a rupt mâna şi a ajuns de urgenţă la spital

„Mi-am rupt mâna în ianuarie, am căzut pe gheaţă, nu am pus-o în ghips. Încă mă mai doare”, a spus Mihai Trăistariu, care a fost sfătuit de fani să nu neglijeze și să meargă la medic.

Zilele trecute, Mihai a recunsocut că a devenit vegetarian. „Prima zi fără carne. Aseară m-am hotărât să devin vegetarian. Pentru a două oară în viață. Ziua de azi a decurs normal. Două ouă fierte dimineață și o cafea. La prânz am mâncat în fugă, la mall în București: fasole, salată de varză, salată de vinete, pâine, prăjitură, apa plată. Seara, pe la 19.00: brânză cu mămăligă și smântâna, cartofi gratinați, clătite cu dulceață, suc. Ce ușor e! Ce atâta carne? Motivul meu e simplu și are strictă legătură cu ființele vii și cu dreptul lor la viață. Atât. Vorba Irinei Loghin:”da’ ce ?! … eu mănânc cadavre ?”. #vegetarian #sănătate #tinerețe #frumusețe. Tot ce am de făcut acum e să-mi calculez cu precizie necesarul de vitamine și minerale și să suplinesc acel B12 care nu prea iese la socoteală, ca să nu am carențe. Simplu ca bună ziua”, a scris Mihai Trăistariu pe contul de socializare.

