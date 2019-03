Un pacient a murit în urma jongleriilor medicului care apare în documente că a operat 25 de ore pe zi

Libertatea v-a prezentat ieri cazul doctorului Mihai Ionac, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, care apărea în documente ca operând și 25 de ore pe zi. Astăzi, ziarul vă prezintă cazul unui pacient care a murit în urma jongleriilor medicului.

Doctorul Ionac se află în prezent în mijlocul unui scandal cauzat tocmai de aceste jonglerii cu operațiile.

O intervenție chirurgicală trecută în dreptul lui Mihai Ionac în programul operator ar fi fost, în realitate, efectuată de o doctoriță tânără, Ștefana Deznan, angajată cu contract de voluntariat la Clinica de Chirurgie Vasculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Timișoara, al cărei șef era Mihai Ionac.

În urma intervenției, pacientul s-a ales cu o infecție care l-a adus de încă două ori pe masa de operație, pentru ca în final să decedeze.

„A avut alte activități”

Șocat de moartea tatălui său, fiul pacientului decedat, pe care îl vom numi A., i-a solicitat managerului spitalului să dispună o anchetă internă care să scoată la iveală adevărul.

„Subsemnatul (…) vă aduc la cunoștință următoarele: în data de 1.02.2019, tatăl meu (…) a fost internat în cadrul secției Chirurgie Vasculară, în urma discuției telefonice avute cu domnul profesor Ionac Mihai, în vederea unei intervenții chirurgicale, la recomandarea acestuia, la piciorul stâng.

La data de 4.02.2019, domnul profesor mi-a comunicat că dumnealui îl va opera pe pacientul (…) în cursul zilei, precizându-mi că este o operație banală, fără a implica niciun risc. Sâmbătă, în data de 09.02.2019, am fost înștiințat de către doamna doctor Deznan Ștefana că dânsa l-a operat, deoarece domnul profesor a avut alte activități”, a punctat A. în plângere.

Un muribund acuză

„Am ridicat tonul la dumneaei, deoarece tatăl meu avea de miercuri (…) infecție în corp. Dumneaei mi-a spus că, într-adevăr, s-a infectat în timpul operației și că-l va opera dumneaei mâine, dacă o să aibă anestezist, lucru ce nu s-a întâmplat decât luni”, a continuat A. în plângere.

„După intervenție, am discutat din nou în biroul domnului profesor, care mi-a comunicat că va avea loc a treia intervenție marți sau miercuri. Miercuri am aflat de la tatăl meu, care în timpul operației nu a fost adormit (anesteziat total), că domnul profesor este un «NESIMȚIT», deoarece în cele trei operații nu a avut timp de el. Miercuri noaptea spre joi (ora 4 dimineața), am fost anunțat că a avut o hemoragie și apoi a decedat.”

Anchetă internă

Managerul Spitalului Județean de Urgență Timișoara, Marius Craina, a dat curs sesizării fiului pacientului decedat, solicitând explicații de la cei implicați în desfășurarea evenimentelor.

Ziarul nostru a intrat în posesia unei adrese primite de unul dintre medicii Clinicii de Chirurgie Vasculară, Adrian Mănesc, de la conducerea spitalului:

„Având în vedere sesizarea (…), vă rugăm a ne comunica răspunsul dvs. referitor la cele sesizate. Totodată veți preciza dacă, conform sesizării, ați intervenit operator, în ce calitate (operator principal sau ajutor), în cadrul fiecăreia din intervențiile chirurgicale din 4.02.2019, 11.02.2019, 13.02.2019 în cazul pacientului (…), precum și întreaga echipă operatorie care a participat la intervențiile chirurgicale mai sus datate”.

Realități paralele

Libertatea a intrat, de asemenea, și în posesia tabelelor cu programul operator din 4, 11 și 13 februarie, constatând că profesorul Mihai Ionac figura operator principal la toate cele trei intervenții chirurgicale, la primele două singur (luni, 4 februarie, femuro popliteu și luni, 11 februarie, bypass femuro peronier), iar la cea de-a treia împreună cu doctorița Ștefana Deznan (miercuri, 13 februarie, închidere ligature bypass).

Doar că datele din programul operator nu sunt aceleași cu cele știute de fiul pacientului decedat.

Doctorul Mihai Ionac dă vina pe ”așa-zisele materiale sterile”

Libertatea l-a contactat pe medicul Mihai Ionac pentru un punct de vedere asupra acuzațiilor care i se aduc. Acesta a confirmat că a primit respectiva plângere.

„Este vorba de fiul unui pacient care, într-adevăr, a decedat cu o infecție gravă. Medicul care l-a operat era de gardă, pacientul fusese internat de urgență. Eu am participat la acea operație făcând partea principală din operație. Fiind urgență – eu nu fac urgențe, cu toate acestea, am făcut bypass și când s-a curățat rana”, a spus medicul, care a atras atenția și asupra unei alte probleme:

„Eu am înaintat un referat, am dovezi despre materiale așa-zis sterile pe care le cumpără administrația spitalului pentru pansamente sau pentru vizitatori. Ei le-au trimis în blocul operator! Nu știu dacă acel pacient, de fapt, nu este victima acestei mizerii. Eu am înaintat referate și către DSP prin care am arătat că blocul operator care a fost renovat este interzis. Este prin de suprafețe orizontale, care adună praf. Praful ajunge în plagă.”

Managerul spitalului confirmă existența plângerii

„Există o adresă pe care am primit-o de la un domn. Afirmativ. În acea adresă se menționa de către un domn că tatăl lui nu a fost operat de medicul curant pentru care pacientul s-a internat în spital. Noi am primit acea adresă și am înaintat-o către cei implicați, menționați, pentru a transmite punctul de vedere, răspunsul dumnealor la sesizare”, a precizat managerul Marius Craina, contactat de Libertatea.

