Mihai Trăistariu a vorbit despre anul 2025 ca fiind unul extrem de reușit pentru el, pe care îl consideră cel mai bun de după perioada pandemiei. Artistul a subliniat că a avut parte de realizări importante atât în viața personală, cât și în carieră.

Printre acestea se numără achiziționarea unui apartament în Mamaia Nord, pe care l-a dat integral spre închiriere, dar și rezultate foarte bune în zona de afaceri. El deține pe litoral mai multe garsoniere pe care le oferă spre închiriere doritorilor.

La ce renunță pentru a scăpa de ratele la bănci

Totodată, cântărețul a menționat că, după ce va încheia plata ratelor anul viitor, intenționează să investească într-un teren pentru a construi o locuință și, pe termen mai lung, chiar un hotel. „Anul 2025 a fost un an excepțional, mai bun ca toți anii de la pandemie încoace, eu așa mă raportez. De atunci am tot crescut pe toate planurile.

Am și achiziționat apartamentul din Mamaia Nord, l-am închiriat full. Deci, pe partea de business mi-a mers bine. Sunt fericit și împlinit pe toate planurile, și personal și profesional, am avut un an foarte bun. Anul viitor termin și cu ratele, după care mă apuc să-mi cumpăr un teren, vreau să-mi fac o casă, vreau să-mi fac un hotel.

Pe asta vreau să mă axez, eu am cam 40-50 de concerte pe an, eu nu trebuie să investesc în vacanțe. Prin jobul meu mă plimb, văd toată țara și toată lumea, și atunci nu are rost să mai iau vacanțe separat. Mai iau așa câte un Dubai, rar, o dată la câțiva ani, dar în rest mi se plătesc vacanțele și îmi place acest lucru”, a declarat Mihai Trăistariu.

Record de Revelion pentru Mihai Trăistariu

În ceea ce privește activitatea artistică, Mihai Trăistariu a afirmat că anul acesta a fost unul foarte bun din punctul de vedere al concertelor, reușind chiar să atingă un prag record în cariera sa. De Revelion, artistul va susține nu mai puțin de zece concerte într-o singură noapte, un program extrem de solicitant, dar pe care spune că îl poate duce fără probleme.

Chiar dacă ritmul este intens, cântărețul se declară într-o stare bună de sănătate și spune că acordă tot mai multă atenție stilului de viață, pe măsură ce înaintează în vârstă. „Concertele au fost suficient de satisfăcătoare, recordul meu personal este chiar anul acesta, am 10 concerte în noaptea de Revelion. Plec la 7 seara, mă întorc la 4 dimineața pe Valea Prahovei. Am mai avut 7, 8, dar zece – niciodată.

Voi cânta câte jumătate de oră, 45 de minute, va fi greu, dar pot duce, știu că pot. Nu îmi lipsește nimic, sunt sănătos. Sunt puțin agitat datorită anilor care trec, și atunci sunt puțin mai atent la ce mănânc, încerc să dorm mai bine, fac exerciții de somn. Mi-am propus să trăiesc mult, și atunci lucrez și la asta”, a mai spus cântărețul.

Mihai Trăistariu

Ce alte proiecte mai are

Pe lângă muzică și imobiliare, Mihai Trăistariu este implicat și în mai multe proiecte creative. Artistul a dezvăluit că lucrează simultan la trei volume diferite: o autobiografie, o carte de poezii la care scrie de mulți ani și o colecție de fabule.

Acesta a explicat că, scriindu-și singur versurile, a simțit nevoia să le valorifice și într-o formă literară. În același timp, și-a extins activitatea și în mediul online, lansând un site și un magazin virtual, iar recent a început să se dedice și picturii, urmând să își comercializeze lucrările.

„Lucrez la 3 cărți, în paralel. Este vorba despre o biografie. Mai am o carte de poezii, la care scriu de aproximativ 15 ani, eu îmi scriu și versurile, și atunci era păcat să nu fac și o carte. Și voi mai lansa și o carte cu fabule. Mi-am deschis și un site, un magazin online. M-am apucat și să pictez, le voi pune și pe acestea la vânzare”, a mai adăugat Mihai Trăistariu.

