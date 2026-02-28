Cum afectează umezirea periuței eficiența igienei orale

Un dentist a explicat cum poate afecta igiena orală obiceiul de a uda cu apă periuța de dinți înainte de spălatul pe dinți, potrivit publicației poloneze Kobieta. Medicul dentist Michał Kaczmarek, specializat în stomatologie pediatrică, susține că nu ar trebui să udăm periuța cu apă înainte de a ne spăla pe dinți și a subliniat motivele pentru care este mai bine să nu facem acest lucru.

„Când udăm periuța de dinți, periile devin «mai moi», ceea ce reduce eficacitatea periajului în primele câteva secunde de periaj”, a scris el, pe Instagram.

El a adăugat, de asemenea, că umezirea periuței de dinți afectează agentul de spumare al pastei de dinți, care este cauzată de ingredientul SLS 9 (Sodium Lauryl Sulfate) pe care îl conține. „Cu cât este mai multă spumă, cu atât periajul copiilor noștri este mai puțin vizibil și cu atât este mai mare șansa ca aceștia să înghită pasta de dinți”, a adăugat el.

Potrivit dentistului, atât periuțele, cât și pasta de dinți nu trebuie umezite înainte de utilizare, astfel încât fluorul să poată acționa mai eficient asupra smalțului, ceea ce se traduce printr-o protecție mai bună împotriva cariilor dentare.

Câtă pastă de dinți trebuie aplicată pe periuță?

Liubov Zaichenko, igienistă dentară certificată, a atras atenția asupra cantității de pastă de dinți aplicată pe periuță. Pe internet există multe informații despre periajul corect al dinților.

„Deci, ce cantități sunt adecvate pentru o igienă orală corespunzătoare? Până la vârsta de 2 ani, este suficientă o cantitate mică de pastă de dinți, adică de mărimea unui bob de orez. (…) De la vârsta de 2 ani, aplicăm o cantitate de pastă de dinți de mărimea unui bob de mazăre. Această cantitate este suficientă pentru o periaj eficient al dinților și asigură un aport suficient de fluor”, a scris aceasta pe Instagram.

Liubov Zaichenko a mai adăugat: „Nu aplicați niciodată pastă de dinți pe toată lungimea periuței, așa cum se vede în reclame – este o risipă de produs. Și nu uitați să nu vă clătiți gura după ce vă spălați pe dinți, ci doar să scuipați excesul de pastă de dinți”.