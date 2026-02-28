În dimineața zilei de 28 februarie 2026, benzinăria Petrom de pe strada Brașov din sectorul 6 afișa un preț al benzinei standard de 7,96 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 8,27 lei pe litru, relatează Economica.net.
Prețul benzinei a crescut cu 3 bani pe litru în dimineața aceasta, iar cel al motorinei standard a crescut cu 5 bani pe litru. Aceasta reprezintă a șaptea scumpire din luna februarie și vine la trei zile distanță de la precedenta creștere de preț. Prețurile au crescut cu 3 bani pe litru atunci.
Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul din România, cu o rețea de 555 de benzinării, dintre care 393 Petrom și 162 OMV, conform Economica.
Iată care este evoluția prețurilor în benzinăriile Petrom, în ultima lună:
- 28 februarie: scumpire cu 3 bani pe litru la benzină și cu 5 bani pe litru la motorină;
- 25 februarie: scumpire cu 3 bani pe litru, și la benzină, și la motorină;
- 24 februarie: scumpire cu 6 bani pe litru, și la benzină, și la motorină;
- 20 februarie: scumpire cu 5 bani pe litru, și la benzină, și la motorină;
- 18 februarie: scumpire cu 2 bani pe litru, și la benzină, și la motorină;
- 13 februarie: scumpire cu 2 bani pe litru, și la benzină, și la motorină;
- 10 februarie: scumpire cu 2 bani pe litru, și la benzină, și la motorină;
- 30 ianuarie: scumpire cu 3 bani pe litru la benzină și cu 5 bani pe litru la motorină;
- 27 ianuarie: scumpire cu 4 pe litru, la motorină.
În contextul majorării accizelor la carburanți intrate în vigoare în România de la 1 ianuarie 2026, șoferii au la dispoziție aplicația Monitorul Prețurilor pentru carburanți, prin care pot verifica și cele mai avantajoase prețuri la benzină și motorină din zona în care se află.
