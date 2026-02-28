În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat 1.209 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5,72 milioane de lei, și au emis 1.002 avertismente.

De asemenea, au dispus măsuri stricte pentru a proteja consumatorii: oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 178.000 de lei, și oprirea temporară a altor produse, însumând 2,77 milioane de lei.

În plus, 21 de operatori economici au fost obligați să își suspende activitatea până la remedierea deficiențelor.

Principalele neconformități constatate:

Produse de origine animală (carne) cu mucegai și depuneri mucilaginoase de culoare albă;

Nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne și produse din carne);

Comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită ;

Deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe eticheta produsului;

Utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu elemente lipsă, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități;

Utilizarea spațiilor/suprafețelor improprii din punct de vedere igienico-sanitar, depreciate, cu depuneri grosiere de impurități și reziduuri alimentare;

Produse de origine vegetală (legume) depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai.









