Incidentul a avut loc pe Șoseaua Virtuții

Reținerea a fost efectuată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, situația fiind agravată de faptul că suspectul se află în stare de recidivă postexecutorie.

Joi, 26 februarie 2026, în jurul orei 13:20, Brigada Rutieră a fost alertată prin serviciul de urgență 112 cu privire la un accident produs pe Șoseaua Virtuții din sectorul 6. Echipajele sosite la fața locului au confirmat evenimentul, precizând că accidentul s-a soldat doar cu avarierea vehiculelor, fără a exista persoane rănite.

Incidentul a avut loc pe Șoseaua Virtuții, unde un bărbat care conducea dinspre Bulevardul Constructorilor spre Lujerului a provocat un carambol în zona Pod Ciurel. Acesta a lovit în plin cinci autoturisme care așteptau la culoarea roșie a semaforului. Imediat după impact, într-o tentativă disperată de a scăpa, șoferul a abandonat mașina și s-a urcat în tramvaiul 41, aflat în stația de lângă locul accidentului.

Tentativa de evadare a bărbatului a fost de scurtă durată, acesta fiind interceptat de polițiști chiar în mijlocul de transport în comun în care încercase să se ascundă. După ce a fost coborât din tramvai, bărbatul de la volanul autoturismului a fost legitimat, stabilindu-se că are 40 de ani.

Polițiștii rutieri l-au imobilizat pe bărbat, imediat după ce a fost depistat în tramvai. În urma verificărilor în baza de date, s-a confirmat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, după o testare preliminară la fața locului, șoferul a fost escortat la INML pentru recoltarea probelor biologice, autoritățile așteptând acum rezultatele analizei toxicologice pentru a stabili dacă acesta consumase substanțe interzise.

Bărbatul, aflat în stare de recidivă postexecutorie, a fost arestat

Deși testările cu aparatul etilotest au indicat un rezultat de „zero” pentru toți șoferii implicați în carambolul de pe Șoseaua Virtuții, vinovatul nu a scăpat de cătușe.

În baza probelor, Brigada Rutieră, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, a dispus reținerea bărbatului de 40 de ani pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru conducere fără permis în stare de recidivă postexecutorie.

Pe 27 februarie 2026, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 6, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE