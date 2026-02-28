Locația aleasă pentru petrecere este una impresionantă din Buftea, pe malul lacului, recunoscută pentru evenimente de lux, și care a găzduit anterior nunți celebre, inclusiv cea a lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon.

Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Cancan.

De asemenea, Andreea Bălan se concentrează și asupra unui alt eveniment important din viața ei: concertul de la Sala Palatului din București, programat pe 1 martie. Acest spectacol, intitulat „Fericire”, promite să fie unul spectaculos și de proporții mari, cu o producție mult mai amplă decât precedentele show-uri ale artistei. Pe scenă vor urca peste 100 de persoane, incluzând dansatori, instrumentiști și invitați speciali.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE