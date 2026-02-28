Fiica regretatei Anda Călugăreanu a spus în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” că ea și soțul ei, Ionuț, nu mai formează în acest moment un cuplu.

„Din păcate, eu și Ionuț nu mai suntem împreună. De o lună și ceva a plecat de acasă, nu ne-am mai înțeles. Mai vine așa când și când la băiat, dar eu nu discut, mă retrag în dormitor.”

Ioana Tufaru a mai declarat în trecut că ea și Ionuț au avut de multe ori probleme în relația de cuplu. „Cred că și de la neajunsuri, problemele cu banii. El are și problema asta de sănătate și nu poate munci atât cât ar fi vrut. Sunt multe lucruri la mijloc și s-a rupt.”

Ioana Tufaru a spus că hotărârea nu a fost luată de pe o zi pe alta. În acest moment, cei doi nu au vorbit concret despre divorț. „Nu știu unde s-a dus, nu am fost curioasă să aflu. Sunt supărată, poate o să-mi treacă. Atunci când vine, ori mă duc în dormitor, ori plec, mă duc la teatru. (…) Vine, stă cu băiatul o oră, două și pleacă”. Din păcate, Luca, fiul celor doi, nu realizează ce se întâmplă între mama și tatăl lui. Acesta i-a cerut lui Ionuț să mai vină să îl viziteze.

„Nu știu cât înțelege Luca, deocamdată nu a întrebat nimic. I-a zis doar: tati, să mai vii să mă mai vezi.”, a mai spus Ioana Tufaru în cadrul interviului.