O piramidă modernă

După mai mulți ani petrecuți la Londra, cuplul de români a decis să își aducă talentul culinar în această regiune, potrivit publicației Cibo Today. Sale San Giovanni, o mică localitate din provincia italiană Cuneo, găzduiește o structură neobișnuită numită „Piramide delle Erbe” („Piramida de Plante”), o clădire ce aparține primăriei.

Construcția modernă a fost inițial creată pentru promovarea plantelor medicinale și a lavandei, simboluri ale regiunii. Acum, aceasta devine locul de lansare a restaurantului Arrà.

Constantin (43 de ani) și Iulia Apostu (40 de ani) s-au mutat inițial în Valle dAosta pentru a lucra într-o companie mare, fără legătură cu gastronomia. „Nu aveam nimic de-a face cu bucătăria, la care ne-am apropiat ulterior, prin experiență directă în restaurante”, povestesc cei doi pentru Cibo Today.

În 2015, au plecat în Londra, unde Constantin a lucrat ca bucătar-șef, iar Iulia ca pastry chef, acumulând experiență în restaurante renumite precum „Harrys Dolce Vita” și „The Standard Hotel”, sub îndrumarea unor chefi faimoși precum Bill Granger și Peter Sanchez-Iglesias.

„Au fost și trei luni fundamentale cu Marco Pierre White și Tom Adams, desemnat de două ori cel mai bun chef al anului în Anglia”, adaugă Constantin.

Arrà – bucătărie locală cu influențe internaționale

S-au întors în Italia, iar după câteva luni de renovări la „Piramida de Plante” sunt gata să deschidă propriul lor restaurant – Arrà. Locația poate găzdui până la 40 de persoane, deși piramida ar permite o capacitate mai mare. Localul urmează să fie deschis la data de 5 martie

Restaurantul Arrà. Foto: Cibo Today

„Vom folosi la maximum ingredientele din Langa și din provincia Cuneo, dar nu suntem de aici, iar experiențele noastre din străinătate ne influențează”, explică cei doi români.

Meniul va fi bazat pe tehnici avansate și va include accente asiatice. În plus față de prânzuri și cine, Arrà va oferi și cazare în patru camere de tip hostel, cu 20 de locuri în total.

La câteva luni după deschidere, cei doi plănuiesc să introducă și meniuri de degustare inspirate din gastronomia zonei Alta Langa.

Ce se va găsi în meniul restaurantului deținut de români

Meniul à la carte este structurat în stil italian, cu antipasti (gustări servite ca prim fel într-o masă tradițională italiană – n.r.), feluri principale și deserturi. Printre preparatele propuse se numără tagliolini cu emulsie de unt și trufe negre (18 euro), vită tonată cu polen de fenicul (16 euro) și coaste de porc cu Nebbiolo, șalote glazurate și păstârnac (26 de euro).

Oferta include și preparate cu pește, cum ar fi scoici Saint-Jacques cu emulsie de topinambur, dovleac butternut și prosciutto crocant (20 de euro) sau risotto cu homar și bisque de crustacee (25 de euro).

Deserturile sunt creația Iuliei, care își prezintă propria versiune a tiramisului și un desert în formă de piramidă.

„Dorim mai întâi să facem cunoscut stilul și abordarea noastră. Pas cu pas. Ulterior, vom introduce meniuri degustare care reflectă perspectiva noastră asupra bucătăriei din Alta Langa”, au precizat cei doi bucătari de origine română.