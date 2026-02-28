Titlurile lunii martie 2026 pe Netflix

Luna martie începe cu multe surprize pe Netflix și readuce pe micile ecrane personaje consacrate, dar și protagoniști noi ai unor filme și seriale ce ar putea să te cucerească. Așadar, vei putea urmări: filmul Peaky Blinders: The Immortal Man, o continuare a celebrului serial britanic, care îl urmărește pe Thomas Shelby în încercarea de a găsi alinare în timp ce se luptă cu fantomele din trecutul său; sezonul 2 din seria One Piece, inspirată de manga cu același nume, în care îndrăgitele personaje pornesc într-o călătorie memorabilă și trăiesc o adevărată aventură pe mare; miniserialul Vladimir, o poveste provocatoare și senzuală, cu Rachel Weisz și Leo Woodall în rolurile principale.

Luna martie vine cu un cadou special și pentru fanii k-pop: concertul BTS: The Come back Live | Ariramg, însoțit de documentarul BTS: The Return, care urmărește reuniunea trupei și povestea albumului Arirang.

În plus, vor fi disponibile pe platformă și: sezonul 7 din Virgin River, cu Mel și Jack proaspăt căsătoriți și aproape de a-și îndeplini visul să adopte un copil; filmul War Machine, unde un simplu antrenament se transformă într-o luptă pentru supraviețuire contra unei amenințări teribile; documentarul The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel, o incursiune în parcursul de succes al formației americane care a cucerit culmile muzicii rock.

Nu în ultimul rând, în luna Mărțișorului vei putea urmări și serialul The Mentalist și filmele românești Cursa și Tati Full-time, dar și Lady Bird, Failure to Launch și Sleepy Hollow.

Vladimir

Vladimir – trailer Netflix

Când lumea unei profesoare pasionate, dar imprudente, începe să se destrame, ea devine periculos de obsedată de noul său coleg carismatic. Pe măsură ce limitele sunt depășite și secretele se aprind, ea riscă totul pentru a-și trăi cele mai scandaloase fantezii.

Seducția și obsesia se împletesc în Vladimir, un miniserial provocator, plin de dorințe interzise, umor tăios și personaje carismatice, imprevizibile. Bazat pe romanul apreciat al Juliei May Jonas, este disponibil pe Netflix sin 5 martie 2026.

One Piece: Sezonul 2

One Piece: Sezonul 2 trailer

Aventura epică pe mare, ONE PIECE, realizată de Netflix revine cu sezonul 2, aducând adversari mai redutabili și misiuni mai periculoase ca niciodată. Luffy și echipajul de Pirați ai Pălăriei de Paie pornesc spre Marele Curent, o întindere legendară de ocean unde pericole și minunății îi așteaptă la fiecare pas. În această călătorie imprevizibilă, în căutarea celui mai mare tezaur din lume, vor descoperi insule bizare și se vor confrunta cu noi inamici de temut. Din 10 martie, pe Netflix

Peaky Blinders: The Immortal Man

Peaky Blinders: The Immortal Man trailer

Birmingham, 1940. În haosul celui de-Al Doilea Război Mondial, Tommy Shelby revine din exilul autoimpus pentru cea mai crâncenă confruntare de până acum. Viitorul familiei și al țării fiind în joc, Tommy trebuie să-și înfrunte propriii demoni și să aleagă între a-și asuma moștenirea sau a o distruge complet. Din ordinul Peaky Blinders…

Seriale noi pe Netflix în martie 2026

Boyfriend on Demand

Seo Mi-rae este epuizată din cauza muncii și numai la dragoste nu se gândește. Dar un serviciu virtual de matrimoniale îi aduce sentimente neașteptate și șansa reală de a iubi. Din 6 martie, pe Netflix.

Still Shining

Îndrăgostiți în adolescență, doi tineri se înstrăinează, doar pentru a se reîntâlni 10 ani mai târziu și a-și înfrunta suferința, evoluția și noile provocări. Din 6 martie.

Age of Attraction

Age of Attraction trailer Netflix

Un serial matrimonial în care vârsta nu contează atunci când îți cauți sufletul-pereche. Oare dragostea chiar n-are vârstă sau diferența de ani va ajunge să-i despartă? Din 11 martie, pe Netflix.

Love Is Blind: Sweden, sezonul 3

Sezon nou, celibatari noi, drame noi. După întâlniri și logodne pe nevăzute, care dintre aceste cupluri suedeze va descoperi că dragostea este cu adevărat oarbă? Din 12 martie.

Sezon nou – Virgin River, sezonul 7

Proaspăt căsătoriți, Mel și Jack își urmează visul de a adopta un copil, în timp ce vechi iubiri încă mocnesc, iar noi amenințări pun la încercare liniștea din Virgin River. Din 12 martie.

That Night

Când o tânără mamă singură și naivă este implicată într-o crimă în timpul unui sejur pe o insulă, surorile sale îi sar în ajutor, dar nu fac decât să complice situația. Din 13 martie, pe Netflix.

Eva Lasting, sezonul 4

În Columbia anilor 80, Camilo, Eva și gașca lor se confruntă cu haosul, iubirea și problemele vieții de adult. Va rezista furtunii prietenia lor indestructibilă?

Radioactive Emergency

Inspirat din fapte reale, serialul urmărește fizicieni și medici în cursa lor pentru limitarea unui dezastru radiologic de proporții și salvarea a mii de vieți. Din 18 martie

Furies, sezonul 2: Resistance

O nouă ordine stăpânește lumea interlopă din Paris. Furiile pornesc pe drumuri separate pentru a organiza rezistența și a elimina un lider din umbră. Din 18 martie

Tyler Perry’s Beauty in Black, sezonul 2, partea a doua

În timp ce preia frâiele imperiului Bellarie, Kimmie intră într-o luptă dură pentru putere cu familia sa, unde trădarea, lăcomia și pericolul pândesc la tot pasul. Din 19 martie

Heartbreak High, sezonul 3

Heartbreak High, sezonul 3 trailer Netflix

O farsă scapă de sub control, o veche iubire revine, iar ultimul an la Liceul Hartley începe haotic pentru Amerie, care pare urmărită de ghinion. Din 25 martie.

Jo Nesbo’s Detective Hole

După mai multe crime ritualice comise în Oslo, un detectiv strălucit are de descifrat semne criptice, de înfruntat corupția și propriii demoni pentru a prinde ucigașul. Disponibil din 26 martie, pe Netflix.

Something Very Bad Is Going to Happen

Acest serial horror urmărește o mireasă și un mire în săptămâna dinaintea nunții lor sortite eșecului. Nu e un spoiler – titlul spune totul. Disponibil din 26 martie.

Filme noi pe Netflix în martie 2026

War Machine

War Machine trailer Netflix

Într-o ultimă misiune epuizantă din antrenamentul rangerilor, un genist își conduce unitatea împotriva unei uriașe mașinării de ucis din altă lume. Din 6 martie, pe Netflix.

Strangers in the Park

Un fost militant comunist și un bărbat îngăduitor leagă o prietenie neașteptată pe o bancă în parc, povestindu-și viețile cu umor și emoție. Din 6 martie, pe Netflix.

53 Sundays

Trei frați se întâlnesc pentru a discuta viitorul tatălui lor, însă reuniunea se transformă rapid într-o ceartă haotică ce scoate la iveală resentimente vechi. Din 27 martie

Filme documentare noi pe Netflix în martie 2026

The Dinosaurs

De la primii până la ultimii dinozauri, acest serial documentar epic explorează cele 165 de milioane de ani ai existenței lor pe Pământ și forțele care le-au modelat evoluția. Din 6 martie.

The TikTok Killer

O femeie de 42 de ani dispare în Spania după ce întâlnește un creator popular de pe TikTok. Documentarul urmărește familia sa în căutarea adevărului. Din 6 martie

Louis Theroux: Inside the Manosphere

Cu acces rar și fără menajamente, apreciatul documentarist investighează o rețea ultra-masculină în plină expansiune și influencerii săi controversați. Din 11 martie

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel

Un film emoționant despre anii de formare ai trupei Red Hot Chili Peppers și influența profundă a membrului fondator Hillel Slovak. Din 20 martie

Homicide: New York, sezonul 2

În orașul care nu doarme niciodată, o echipă de detectivi de la omucideri lucrează contracronometru pentru a prinde criminalii și a descoperi adevărul. Din 25 martie

The Prosecutor

Serialul urmărește activitatea primei directoare a Biroului pentru Femicid din Ciudad de México, o divizie dedicată combaterii violenței împotriva femeilor. Din 26 martie, pe Netflix.

Anime Netflix

Stell Ball Run JOJOS Bizare Aventure

America, 1890. Johnny Joestar, un jocheu genial, acum paralizat de la brâu în jos, îl urmărește pe ticălosul Gyro Zeppeli într-o cursă hipică pe tot continentul. Din 19 martie.

Evenimente live în martie 2026, pe Netflix

WWE: Elimination Chamber 2026

Superstarurile WWE concurează împotriva unor rivali aprigi în cadrul galei Elimination Chamber, unde sunt în joc oportunități importante pentru obținerea titlului. Live pe 1 martie, la ora 02:00

BTS The Comeback Live | Arirang

BTS revin pe scenă într-un eveniment special în care vor interpreta live hituri legendare și vor prezenta piese în premieră. Live pe 21 martie, la ora 13:00

Filme noi românești pe Netflix în martie 2026

Cursa

Tati Full-Time trailer

Ca să asigure viitorul fratelui său, un mecanic talentat se înscrie în cursa supremă de stradă din Europa și pătrunde în lumea cascadoriilor și a rivalităților de moarte. Din 6 martie.

Tati Full-Time

Iustin (Alex Bogdan), fost avocat devenit artist part-time și tată full-time, se trezește în mijlocul unui adevărat carusel logistic, emoțional și familial: botezul bebelușului pe care îl are cu Sânziana (Raluca Aprodu), partea „mai matură” a cuplului. Pe hârtie, Iustin pare tatăl ideal. În realitate, nu are nici bani suficienți, nici respectul socrilor și nici control asupra propriei vieți.

Când Sânziana decide să se întoarcă la muncă, Iustin rămâne singur acasă cu bebelușul, iar haosul se instalează rapid. Pe lângă provocările obișnuite ale unui părinte neexperimentat, trebuie să facă față socrilor dominatori care se mută la ei și impun reguli stricte de parenting, lui Vlad (Alex Ion) și Călin (Nelu Cortea), colegii haotici care „ajută” cu idei îndoielnice, Mayei (Eva Măruță), fiica mai mare care devine geloasă pe bebeluș și își formează propria gașcă de sabotori, dar și lui Matei (Radu Micu), fostul iubit „perfect” al Sânzianei, invitat din greșeală la botez și propus ulterior ca… naș. Va reuși Iustin să facă față rolului de tată full-time?
Filmul va fi disponibil pe Netflix din 26 martie.

Descoperă și Filme Comedie – Top 50 cele mai bune filme de comedie din toate timpurile

Titluri licențiate pe Netflix

  • The Mentalist, sezoanele 1–7 – din 1 martie
  • Shark Tale – din 7 martie
  • 27 Dresses – din 13 martie
  • Lady Bird – din 18 martie
  • Sleepy Hollow – din 27 martie

