Faimoșii au pierdut jocul de imunitate în această săptămână în fața Războinicilor, așa că au fost nevoiți să facă nominalizări pentru eliminare. Carmen Grebenișan, Remus Boroiu și Mihai Zmărăndescu au fost în pericol de eliminare.

Daniel Pavel: „Mihai Zmărădescu, pentru tine Survivor se oprește în această seară”

Cel din urmă a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii. Așadar, Mihai Zmărăndescu e eliminat de la Survivor România 2023. „Pentru unul dintre cei 3, Survivor România se oprește în acest consiliu. Pentru unul din cei 3, Carmen, Remus și Mihai, momentul unificării nu mai există decât de acasă, din galeria eroilor Survivor România.

Iar acest concurent este Mihai Zmărădescu. Pentru tine, Survivor se oprește în această seară”, a anunțat Daniel Pavel la consiliul Survivor, conform Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Concurentul declarase cu o ediție înainte că îi este foarte dor de familia lui, de soția sa și de băiețelul lor recent născut. La plecare, Mihai Zmărăndescu și-a atacat colegii de echipă, dezamăgit fiind de acțiunile acestora.

Recomandări Avem documente din interiorul Eurohold Bulgaria: cu 555 de milioane de lei încasați de la români, Euroins a transferat active în propriul grup de la Sofia, înainte de insolvență! Totalul mutat în două zile, sub ochii statului româ

„Foarte bine, ce pot să zic. Eu plec dintre acești șerpi. Mulțumesc, Războinici, ați fost mai oameni decât oamenii din echipa asta. Odată ce am ales să fiu tată, cred că am dat dovadă de suficientă maturitate.

Aici am observat că mulți aleargă după premiul cel mare și o să realizeze că poți să ai toți banii din lume, dar coloana vertebrală rămâne cea mai importantă”, a spus și Mihai Zmărăndescu, care a fost propus spre eliminare de colega lui de echipă, Ștefania Stănilă.

Ce i-a șoptit la ureche Ionuț Iftimoaie lui Mihai Zmărăndescu

După ce a aflat că e eliminat, Mihai Zmărăndescu și-a luat la revedere de la colegii Faimoși și de la Războinici. Ionuț Iftimoaie a avut și câteva cuvinte pentru Mihai. „Îmi pare rău”, i-a șoptit Iftimoaie, sugerând că își dorea ca Zmărăndescu să rămână în competiție.

„- Îmi pare rău!

– Nu-i nimic, stai liniştit.

– Aveam nevoie de tine.

Recomandări „Situația e disperată”. Criza de medici de la un mare spital din țară: s-a făcut concurs pentru posturile lipsă, dar candidații nu s-au mai prezentat

– Nu-i nimic, stai liniştit.

– Mult succes şi ne vedem acasă”, a fost dialogul dintre cei doi, înainte ca Mihai Zmărăndescu să părăsească definitiv Survivor România 2023.

Ce a spus Cătălin Zmărăndescu, tatăl lui Mihai, după eliminarea acestuia de la Survivor România 2023

Cătălin Zmărăndescu, și el fost concurent la Survivor România, a avut o primă reacție după ce Cătălin, fiul său, a fost eliminat din concurs. A spus că nu a urmărit acest sezon deloc, nici nu știe cine sunt concurenții. „Am avut alte lucruri mai importante de făcut.

Sincer vă spun, nu am mai avut timp și pentru emisiune. Nu știu cine au fost concurenții din acest an. Habar nu am avut! Nu m-am uitat, așa că nu am știut cine sunt ei, concurenții din acest an”, a spus acesta, conform playtech.ro.

Într-un interviu la primatv.ro, Mihai Zmărăndescu a dezvăluit că nu are o relație bună cu tatăl lui, cu Cătălin Zmărăndescu. „Nu mai vreau să aud nimic în viaţa mea de el! Nu mai vorbim de 3 ani de zile şi, pentru cine nu ştie, am şi o soră de 19 ani care nu mai vorbeşte cu tata de 5 ani de zile. Odată ce tu ai 50 de ani şi peste tot te promovezi cu 2 copii, tu având 4 copii, chit să sunt din altă căsătorie, nu ştiu ce ar mai fi de spus”, i-a spus Mihai lui Cristi Brancu la Exclusiv VIP, în urmă cu un an.

Recomandări Astăzi, în Parlament, se discută două cazuri dezvăluite de Libertatea: rămâne Nistor șefă la ICR Londra și e numită ”fidela lui Plahotniuc” șefă la ICR Chișinău?

Cătălin Zmărăndescu are 4 copii, pe Mihai Zmărăndescu și pe Alexandra din prima lui căsnicie. El a spus în diferite interviuri că nu are o relație cu ei pentru că aceștia nu și-au dorit. Din căsnicia cu Luiza, actuala soție, el are doi copii, pe Matilda și Cătălin jr.

GSP.RO Fiu e un milionar celebru, tată homeless: „Sunt pe străzi de mai bine de o lună”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro China trădează Rusia?! Ce a făcut președintele Xi Jinping la Moscova, nici Putin nu a știut

Viva.ro Îți amintești de Marinela Nițu, iubita lui Miron Cozma? Cum arăta Marinela Nițu la 53 de ani, după ce s-a retras din showbiz

Observatornews.ro La marginea unui oraş mare din România, oamenii şi-au construit vile pe bandă rulantă. Primarul, uluit când a mers prima dată să le vadă

Știrileprotv.ro O româncă, dansatoare într-un club de noapte, a devenit eroină în Italia, după ce și-a salvat angajatorul de la un atac cu cuțitul. Cum a procedat femeia

FANATIK.RO DOC dezvăluie ce nu s-a văzut la TV la Survivor România 2023: “E foarte ciudat”

Orangesport.ro FOTO | Ce făcea acest tânăr într-o parcare. Trecătorii au fost şocaţi când au văzut ce face şi cine este

Unica.ro Adevărul din spatele divorțului dintre Deea și Dinu Maxer. Apropiații cuplului dau detalii din spatele ușilor închise

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2023. Peștii sunt foarte activi și dornici de emancipare, poate chiar caută să aducă un pic de lux în existența lor