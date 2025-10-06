Mikaela, fata celebrului designer de încălțăminte Mihai Albu și a Iuliei Albu, a împlinit 16 ani și se pregătește să strălucească pe podiumurile internaționale. Pentru Click!, Mihai Albu a vorbit despre relația specială pe care o are cu fiica sa și despre planurile ei profesionale.

Designerul a mărturisit că Mikaela are toate șansele să devină un fotomodel de talie internațională. Adolescentei îi place să pozeze și deja are un cont social media unde postările ei adună zeci de mii de vizualizări. În ciuda pasiunii pentru modelling, Mikaela nu neglijează studiul și își dedică timp și educației.

„Mikaela este atrasă de modă, machiaj, îi place această zonă. Are, de altfel, și exemplul mamei ei. Îi place să-și aleagă singură ținutele. Nu știu exact ce va urma, dar ne ținem să facă școală, să fie școala pe primul loc, mă bucur că învață bine. Are și un suflet frumos, a fost lângă mine, m-a încurajat, după ce am suferit o operație de cancer de colon”.

Mikaela Albu este elevă în clasa a X-a

Pe lângă talentul pentru modelling, Mikaela se remarcă și prin abilitatea de a desena, ceea ce dovedește creativitatea moștenită de la părinți. Mihai Albu nu a ezitat să vorbească cu mândrie despre fiica lui.

„A trecut în clasa a X-a, ar trebui deja să se gândească ce va face pe viitor, la ce facultate vrea să dea, de anul viitor trebuie și o pregătire mai intensă. Ca meserie, zice că vrea ceva în zona asta, de arte, desen. Deocamdată, mai cercetează. Ar putea fi și un bun arhitect, și eu am absolvit Arhitectura.

S-ar putea ca, pe viitor, să se ocupe și de firma mea, vom mai vedea, în funcție de ce își dorește. Mă bucur că mi-a moștenit ambiția, talentul la desen, atracția către frumos, către estetic”, a mai menționat Mihai Albu.

Mikaela se află astfel la începutul unei etape promițătoare, în care combină frumusețea, talentul artistic și studiile, pregătindu-se să cucerească lumea modei internaționale.

