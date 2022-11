Invitată la emisiunea Cristinei Șișcanu, „După plată și răsplată”, difuzată în fiecare sâmbătă și duminică la Metropola TV, Minodora a vorbit și despre băiatul ei. Marco are 13 ani și studiază muzica, el participând la numeroase concursuri muzicale. Cântăreața a povestit în cadrul emisiunii că fiul său a fost la un moment dat influențat de prietenii săi.

„Marco are bun simț, iar dacă sare calul îi ard una după cap și își revine. «Hai măi, ce dai?!». Păi, dacă ești nesimțit. Este cuminte, dar mai are din astea… a avut atitudine de cocalar. E un băiat fin. I-am zis: «Băi băiatule, dacă ți-ar sta bine te-aș lăsa în pace, că sunt mama ta și văd cu ce îți stă bine și nu. Te rog să ai încredere în mine, mami, că nu te mint. Dacă ți-ar sta bine și te-ar coafa… da. Ești un băiat delicat, chipul tău e într-un anumit fel, felul de a te îmbrăca». Există un brand de haine de la care se îmbracă acum toți copii, din alea mai largi, cu turul lăsat. Copilului meu nu-i stă bine cu așa ceva. Lui îi stă bine cu o pereche de blugi, un hanorac, dar mai clasic. Și mai are din astea. Nu știu ce vede la ceilalți, dar i-am zis că nu trebuie să fie ca toți ceilalți. De ce nu ești ca tine? Dacă ai comportament de cocalar, te rog să îți revii. (…) Acum să nu își imagineze lumea sau să instig lumea să își bată copiii. Și noi ne-am luat câte una peste ceafă”, a spus Minodora în emisiunea prezentată de Cristina Șișcanu.

Minodora, o copilărie plină de neajunsuri

Astăzi, ei nu-i lipsește nimic și are tot ce își dorește, însă Minodora a avut o copilărie plină de neajunsuri. A crescut într-un apartament din Reșita, alături de părinții ei, dar și de sora sa, Oana. Faptul că a fost săracă atunci când era mică a afectat-o foarte mult pe artistă. Din cauza neajunsurilor din copilărie, Minodora a trăit cu teama de sărăcie și a nu a dorit să facă decât un copil.

„Noi nu aveam mâncare pentru micul dejun. Noi nu știam ce înseamnă pâine cu unt sau salam. Mâncam fasole sau o ciorbă. Mergeam la vecini și ceream o cană de ulei sau o cană de zahăr. Întotdeauna am cerut. Asta mă durea… că mă simțeam un om care cere milă la ușa cuiva. Și bani ceream împrumut. Nu aveam lenjerie de pat, dormeam pe patul gol. Eu nu o să pot uita niciodată. Cred că din cauza asta am foarte multe pahare, căni. Am foarte multă veselă, 30-50 de lenjerii, nu știu câte seturi de prosoape. (…) Mi-a fost teamă de sărăcie pentru copilul meu, din acest motiv nu am mai făcut al doilea copil”, a declarat Minodora la PRO TV.

